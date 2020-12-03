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7男女於黃婉曼旗下「RISE Kitchen」食炒蛋﹑蛋鬆餅後疑食物中毒　出現嘔吐及發燒等

社會 21:29 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

RISE Kitchen由前主播黃婉曼開設。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，7名男女於將軍澳「RISE Kitchen」進食炒蛋和蛋鬆餅後，出現嘔吐及發燒等徵狀，其中6人求醫後情況穩定，他們的糞便樣本對D組沙門氏菌呈陽性反應。

中心指，4男3女分別於11月27及28日，於將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下4號鋪舖「RISE Kitchen」進食炒蛋和蛋鬆餅的早餐後，約8.5至15.5小時後出現腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。

中心說，當中6名受影響人士已到普通科門診及將軍澳醫院急症室求醫，情況穩定，無需入院接受治療；化驗結果顯示他們的糞便樣本對D組沙門氏菌呈陽性反應。

中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查；呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

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記者：陳曉瑩

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