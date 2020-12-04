疫情下本學年多校推「全校一人一機」　有中學安排學生定期協助消毒桌椅

▲ 疫情下學校長期暫停面授課堂，轉為網授形式。(經濟日報資料圖片)

疫情下學校長期暫停面授課堂，轉為網授形式。最新出版的《中學概覽2020／21》中，有部分中學稱在本學年已做到全校「一人一機」（BYOD），或表明疫情下推動電子學習，以及標榜學校上網設備，有學校稱會安排學生定期協助清潔課室及消毒桌椅。

有學校亦在概覽率先提及「全校推動國安教育」，喇沙書院將基本法納入價值觀教育的正規課程，詳情即看：【下一頁】

根據昨日（3日）出版的《中學概覽2020／21》，位於鴨脷洲的香港真光書院在關鍵項目發展欄目提到，「學校將資訊科技教學列為學校的學與教重點，積極推動電子學習以支援學生在疫情下的在家學習，並使用多元化的網上學習平台及工具教學」。

香港仔嘉諾撒培德書院在學校設施提到「全校無綫網絡實速達1Gbps並配置接近50個接達點，便利全校推行電子學習，並計劃為所有課室安裝大型電視屏幕，支援多元化教學」，同時「全校學生參與BYOD自攜裝置計劃」，該校助理校長陳立宜稱，為免一次過要求所有家長購買平板電腦，自2、3年前已開始逐步推行BYOD，部分清貧學生獲關愛基金資助後，今年已做到全校逾90%學生一人一機；位於九龍城的文理書院（九龍）亦表示自本年度起推行自攜電腦學習計劃，在校友全額資助下，所有學生皆獲贈平板電腦作學習用途。

另外，華英中學在「環保政策」列明校園各處包括空調系統及飲水器等皆保持清潔及定時消毒，各班設「清潔糾察」協助維持班房整潔；中華基督教會桂華山中學在「迎新活動及健康生活」提及安排「學生定期協助清潔課室及消毒桌椅」。

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記者：洪芷晴、馮琪雅