紅磡「聯興記」牛肝菌疑摻雜毒菇　食安中心籲市民停止食用

▲ 食物安全中心呼籲市民停止食用懷疑摻雜不可食用或帶毒性菇類的牛肝菌。（經濟日報資料圖片）

食物安全中心今日（3日）呼籲市民不要食用一款預先包裝牛肝菌，有關食品中懷疑摻雜一些不可食用或帶毒性的菇類品種。



中心發言人表示，早前衞生署衞生防護中心通報一宗懷疑因進食菇類引致食物中毒的個案，並派員到出售該涉事產品位於紅磡的零售店「聯興記」調查及抽取樣本化驗。真菌專家評估樣本的牛肝菌，指涉事牛肝菌摻雜一些不可食用或帶毒性的菇類品種。

發言人說，中心亦與有關產品的進口商「耀成貿易公司」及供應商「寶芝堂」跟進，初步調查顯示進口商曾進口受影響產品並售予供應商，供應商再將產品包裝提供予上述零售商出售。中心已要求涉事商戶回收受影響產品，市民可於辦公時間致電進口商（805 2017、供應商2546 2868或零售商6110 1207熱線，查詢上述產品的回收事宜。



中心呼籲曾購買並持有上述產品的市民，應立即停止食用，如食用有關產品後不適，則應及早求醫。

菇類中毒一般是急性的，嚴重程度要視乎進食菇類的品種及數量，進食者也會出現各種不同的症狀。菇類中毒的潛伏期一般較短，進食者會出現腸道症狀，最常見的是噁心、嘔吐和腹痛。有時也會出現其他的區別徵象，包括極度口渴、大量出汗、出現幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀。

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記者：陳曉瑩