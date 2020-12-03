【新冠肺炎】中大化驗所深喉唾液樣本檢測過程受污染　19人受影響衞生防護中心致歉

▲ 中大化驗所有19個深喉唾液樣本在檢測過程受污染。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心外判的中大新冠肺炎病毒化驗所，19個深喉唾液樣本在檢測過程期間，懷疑試劑在處理過程中受污染，中心向19名受影響人士致歉，中大已立即停止有關樣本的化驗。

中心表示，昨日（2日）晚上接獲中大通報，其化驗室在處理中心外判新冠朋肺炎病毒病檢測19個深喉唾液樣本時，懷疑試劑在處理過程中受污染，為確保檢測的結果準確及小心起見，中大已立即停止該19個樣本的化驗。中心事件後已聯絡該19名人士進行病毒檢測的私家醫生，盡快安排受影響人士重新採集樣本以作檢測。



中心強調，中大化驗所及時發現和通報事件，有關化驗結果沒有影響已確診和初步確診的病人；並會繼續與中大跟進事件，檢視相關流程，避免同類型事件再次發生，及確保檢測結果的準確性。

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記者：陳曉瑩