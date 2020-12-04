【安心出行】擬陸續增5大功能　閒置數小時將自動「離開」

▲ 政府資訊科技總監林偉喬。 （梁偉榮攝）

港府上月中推出「安心出行」手機應用程式（App），政府資訊科技總監林偉喬昨日（3日）指，安心出行至今已有逾30萬人下載，超過4.5萬個公私營處所參加計劃；為完善安心出行，未來將新增5大功能，包括自動「離開」功能。另外，為釋除公眾疑慮，亦會取消該App兩項需要的權限。有專家就指出，App新增的5大功能中，部分或會有反效界，建議有關當局推出前更仔細研究。

現時法例第599F章中的表列處所必須下載安心出行二維碼，政府資訊科技總監林偉喬昨指，現時已有約4.5萬個公私營處所參加計劃，其中約3萬個是表列處所，約1.4萬個為餐廳。

林偉喬又指，一向有留意市民對安心出行的反應，所以決定在未來為安心出行新增5大功能，包括讓用戶查閱自己的個人出行紀錄；新增自動離開功能，如持續數小時未按下離開鍵則會自動離開；轉場功能則讓用戶進入其他處所時，將自動離開上一個處所、正與八達通公司商討；未來或亦與八達通綁定，透過「地理資訊地圖」讓市民查閱高風險處所。

現時安心出行App必須手動按下離開鍵，林承認確有不便之處，所以未來會加入新功能，讓用家更易使用；未來更冀「透過地理資訊地圖查閱高風險處所」，應用程式會綜合確診個案的數量和是否群組成員，評估不同地方的感染風險，並用地圖展示。

另外，因應市民仍有所疑慮，安心出行未來將停止索取兩個手機權限，包括取消USB儲存及相片的權限和取消查看Wi-Fi連接的權限。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑就表示，安心出行加入自動離開功能是順應民意，但擬加入的感染風險地圖就或會造成反效果。他解釋指，或會有商舖擔心被「連坐」，例如附近的商店有確診者光顧，最後地圖上就顯示該區是高危區，令生意受損：「最後或許令大家都不參加」。

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記者：陳梓蔚