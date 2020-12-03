【新冠肺炎】政府明日起在黃大仙廣場設流動採樣亭　暫開放至12月10日

▲ 政府明天起在黃大仙設立流動採樣亭。（經濟日報資料圖片）

政府今日（3日）宣佈，明日（4日）起將安排承辦商（香港分子病理檢驗中心有限公司）於黃大仙廣場設立流動採樣亭，服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至下周四（10日）。

政府發言人表示，檢測承辦商會於流動採樣亭向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。政府會在檢視該流動採樣亭的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣亭的運作時間。

發言人說，其餘4個在荃灣沙咀道遊樂場、西貢賽馬會大會堂停車場﹑大埔社區中心籃球場及太和邨太和鄰里社區中心對出空地的流動採樣亭會繼續提供服務直至另行通告；九龍城啟德社區會堂的流動採樣亭則開放至明日（4日）。

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記者：陳曉瑩