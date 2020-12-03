▲ 教育局通告全港中小學新增「守法」和「同理心」，作為首要培育學生正面的價值觀和態度。(資料圖片)

教育局今日（3日）向全港中小學發出通函，公布加入「守法」和「同理心」，作為首要培育學生的正面價值觀和態度，以加強學校推行價值觀教育的工作。

教育局發言人說，培養學生建立正面的價值觀和態度一直是中小學教育的重要學習宗旨。

我們期望香港的下一代品行端正，能具備廣闊的知識基礎，展現明辨慎思、道德判斷、善於溝通等能力，並對社會有承擔、具國家觀念、香港情懷和國際視野。

現時學校首要培育學生的正面價值觀和態度，包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、關愛，以及誠信。因應學生的學習和發展需要，課程發展議會於今年10月建議加入「守法」及「同理心」作為首要培育學生的價值觀和態度，讓學生明瞭為了群眾福祉，遵守法規是公民的基本責任；並懂得易地而處，考慮別人的處境及感受，尊重不同的意見，有助營造和諧關愛的社會。

教育局歡迎課程發展議會的建議，加強推行價值觀教育，以培養學生守紀守法、互相尊重、共融友愛等正面價值觀和態度，有助更好裝備學生積極面對生活和學習上的種種挑戰。教育局會持續製作多元化的學與教資源，支援學校將相關學習元素加入現行價值觀教育課程，並舉辦專業發展課程，提升教師掌握課程規劃和推行的技巧。

此外，教育局亦會製作家長單張和小冊子，協同各持份者，共同推動價值觀教育。學校可因應辦學理念、校本情況、學生需要等，進行整體課程規劃，設計合適的校本價值觀教育及學習活動，加深學生對守法和同理心的了解和認同，並於日常生活中實踐和推廣。

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責任編輯 李志強