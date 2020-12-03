民主黨：尊重及理解許智峯退黨申請　

▲ 民主黨表示，接納許智峯的退黨申請。（資料圖片）

民主黨許智峯今日晚上結束丹麥外訪行程後，宣佈退出民主黨，並將流亡海外。民主黨中央委員會今日晚（3日)發稿表示，晚上收到許智峯的退黨通知，中委會表示尊重和理解，並已接納其申請。

民主黨稱，許智峯一直在抗爭運動站在最前線，對香港的承擔有目共睹，感謝他多年來在黨內、議會、社區和公民社會各層面的付出和貢獻，祝願他及家人平安。

多名民主黨成員就在社交網站回應事件，同為立法會前同事的鄺俊宇，在Facebook寫下「保重」兩字；而尹兆堅就稱：「兄弟，諒解，明白。有天，煲底，重聚」，又加上標籤指「#苛政猛於虎」。

林卓廷及涂謹申，昨晚亦已分別引用詩及歌詞寄意。至於料將任民主黨主席的羅健熙，亦籲許「保重。信念不滅，煲底再見」。

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對於許智峯的流亡，多名建制派亦在Facebook專頁發文回應。工聯會立法會議員郭偉強直言，對此並無太多驚訝，認為有關「劇本」是一早定好。民建聯張國鈞就質疑，對方兩日前還說周五返港，為何「一面嗌齊上齊落，一面就著草走佬？」

此外，在許智峯父母妻兒離港的消息傳出後，行政會議成員、資深大律師湯家驊昨夜已在社交網站回應事件，稱問題不只在於是否有人潛逃，而是透過潛逃製造政治假象，及證實香港法制不足以產生阻嚇作用。他表示，很難相信經過這麼多潛逃個案後，法庭和執法者仍束手無策。

責任編輯：李淇