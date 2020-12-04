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【新冠肺炎】37歲女警察通訊員初步確診　駐守新界總區指揮及控制中心

社會 00:06 2020/12/04

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警方強調一直派員在新界北總區總部的公眾地方定期進行消毒清潔，保障公共衞生安全。資料圖片

警方公布一名駐守新界總區指揮及控制中心的37歲女警察通訊員初步確診新冠肺炎，她於星期二(12月1日)感到不適，並前往診所求醫，經初步測試後於今日(12月3日)得知對新冠病毒呈陽性反應。該名女警察通訊員於過去14日沒有外遊記錄，也沒有進行與公眾接觸的工作，她最後一日上班日為星期一（11月30日）。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名女警察通訊員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫，並會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名女警察通訊員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排在家工作及病毒檢測；警方亦已經安排人員清潔及消毒該名女警察通訊員的相關工作地方。警方強調一直派員在新界北總區總部的公眾地方定期進行消毒清潔，保障公共衞生安全。

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責任編輯　李志強

警務處 衞生署 在家工作 診所 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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