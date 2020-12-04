【新冠肺炎】12月3日新增90宗確診遍布18區 沙田區佔13宗最多旺角Skypark單日增4確診(一文看清新增確診大廈名單)
社會 01:06 2020/12/04
12月3日本港新增90宗確診個案，包括11宗屬輸入個案和79宗本地個案，其中31宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、何文田皓畋、紅磡黃埔花園、旺角Skypark、調景嶺城中駅、都會駅、沙田河畔花園、銀禧花園、荃灣海濱花園、天水圍嘉湖山莊、東涌東堤灣畔等上榜。
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新增確診者再次遍布18區，沙田區13宗確診最多，其次是黃大仙區10宗、油尖旺區9宗及九龍城區8宗，其中旺角Skypark單日新增4宗。各區新增確診者居住大廈名單如下：
中西區(4)
- 中環結志街43號新中環大廈
- 西營盤兆祥大廈
- 堅尼地城聯興新樓
- 堅尼地城盈基花園桃李閣
灣仔(1)
- 銅鑼灣海都大廈
東區(4)
- 北角春秧街公利大廈
- 筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
- 筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
- 柴灣小西灣邨瑞泰樓
南區(2)
- 香港仔石排灣邨碧銀樓
- 鴨利洲海怡半島豐景閣
觀塘(5)
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓
- 牛頭角彩頤居A座
- 牛頭角彩盈邨盈順樓
- 藍田麗港城15座
- 油塘高怡邨高志樓
黃大仙(10)
- 黃大仙下邨龍逸樓
- 新蒲崗崇齡街百樂大樓
- 竹園北邨蕙園樓
- 康強苑
- 康強苑
- 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣
- 牛池灣彩雲邨游龍樓
- 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
- 東頭（二）邨貴東樓
- 東頭（二）邨貴東樓
九龍城(8)
- 九龍塘律倫街
- 何文田巴富花園豪富閣
- 何文田邨逸文樓
- 何文田皓畋7座
- 土瓜灣九龍城道184號
- 土瓜灣炮仗街港景苑
- 紅磡黃埔花園3期翠楊苑4座
- 紅磡黃埔花園銀竹苑7座
油尖旺(9)
- 旺角Skypark
- 旺角Skypark
- 旺角Skypark
- 旺角Skypark
- 旺角塘尾道206號東方泛達酒店
- 旺角利民大廈
- 旺角花園街167號
- 旺角寶興大樓
- 油麻地渡船街6號
深水埗(3)
- 長沙灣順寧道483號順景華庭
- 石硤尾街深水埗大廈
- 石硤尾街深水埗大廈
西貢(4)
- 蠔涌鹿尾村
- 西貢南山
- 調景嶺城中駅6座
- 調景嶺都會駅3座
沙田(13)
- 大圍秦石邨石玉樓
- 大圍美林邨美楊樓
- 沙田黃竹洋村
- 沙田沙田圍新村
- 沙田河畔花園C座
- 沙田銀禧花園銀禧閣
- 馬鞍山福安花園1座
- 馬鞍山耀安邨耀欣樓
- 馬鞍山耀安邨耀欣樓
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
大埔(1)
- 大埔聚豪天下
北區(3)
- 粉嶺華明邨富明樓
- 粉嶺華明邨富明樓
- 粉嶺軍地虎地排
葵青(4)
- 葵涌葵涌邨碧葵樓
- 葵涌祖堯邨啟敬樓
- 大窩口邨富泰樓
- 大窩口邨富雅樓
荃灣(1)
- 荃灣海濱花園海昇閣
屯門(4)
- 屯門三聖邨豐漁樓
- 屯門友愛邨愛明樓
- 屯門友愛邨愛明樓
- 屯門友愛邨愛明樓
元朗(2)
- 元朗鳳降村
- 天水圍嘉湖山莊景湖居4座
離島(1)
- 大嶼山東涌東堤灣畔7座
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責任編輯 李志強