【新冠肺炎】12月3日新增90宗確診遍布18區　沙田區佔13宗最多旺角Skypark單日增4確診(一文看清新增確診大廈名單)

▲ 旺角Skypark單日增4確診。資料圖片

12月3日本港新增90宗確診個案，包括11宗屬輸入個案和79宗本地個案，其中31宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、何文田皓畋、紅磡黃埔花園、旺角Skypark、調景嶺城中駅、都會駅、沙田河畔花園、銀禧花園、荃灣海濱花園、天水圍嘉湖山莊、東涌東堤灣畔等上榜。

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新增確診者再次遍布18區，沙田區13宗確診最多，其次是黃大仙區10宗、油尖旺區9宗及九龍城區8宗，其中旺角Skypark單日新增4宗。各區新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(4)

中環結志街43號新中環大廈

西營盤兆祥大廈

堅尼地城聯興新樓

堅尼地城盈基花園桃李閣

灣仔(1)

銅鑼灣海都大廈

東區(4)

北角春秧街公利大廈

筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍

筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍

柴灣小西灣邨瑞泰樓

南區(2)

香港仔石排灣邨碧銀樓

鴨利洲海怡半島豐景閣

觀塘(5)

秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

牛頭角彩頤居A座

牛頭角彩盈邨盈順樓

藍田麗港城15座

油塘高怡邨高志樓

黃大仙(10)

黃大仙下邨龍逸樓

新蒲崗崇齡街百樂大樓

竹園北邨蕙園樓

康強苑

康強苑

橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

牛池灣彩雲邨游龍樓

鑽石山鳳德邨雪鳳樓

東頭（二）邨貴東樓

東頭（二）邨貴東樓

九龍城(8)

九龍塘律倫街

何文田巴富花園豪富閣

何文田邨逸文樓

何文田皓畋7座

土瓜灣九龍城道184號

土瓜灣炮仗街港景苑

紅磡黃埔花園3期翠楊苑4座

紅磡黃埔花園銀竹苑7座

油尖旺(9)

旺角Skypark

旺角Skypark

旺角Skypark

旺角Skypark

旺角塘尾道206號東方泛達酒店

旺角利民大廈

旺角花園街167號

旺角寶興大樓

油麻地渡船街6號

深水埗(3)

長沙灣順寧道483號順景華庭

石硤尾街深水埗大廈

石硤尾街深水埗大廈

西貢(4)

蠔涌鹿尾村

西貢南山

調景嶺城中駅6座

調景嶺都會駅3座

沙田(13)

大圍秦石邨石玉樓

大圍美林邨美楊樓

沙田黃竹洋村

沙田沙田圍新村

沙田河畔花園C座

沙田銀禧花園銀禧閣

馬鞍山福安花園1座

馬鞍山耀安邨耀欣樓

馬鞍山耀安邨耀欣樓

馬鞍山錦龍苑龍耀閣

馬鞍山錦龍苑龍耀閣

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

大埔(1)

大埔聚豪天下

北區(3)

粉嶺華明邨富明樓

粉嶺華明邨富明樓

粉嶺軍地虎地排

葵青(4)

葵涌葵涌邨碧葵樓

葵涌祖堯邨啟敬樓

大窩口邨富泰樓

大窩口邨富雅樓

荃灣(1)

荃灣海濱花園海昇閣

屯門(4)

屯門三聖邨豐漁樓

屯門友愛邨愛明樓

屯門友愛邨愛明樓

屯門友愛邨愛明樓

元朗(2)

元朗鳳降村

天水圍嘉湖山莊景湖居4座

離島(1)

大嶼山東涌東堤灣畔7座

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責任編輯 李志強