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【新冠肺炎】12月3日新增90宗確診遍布18區　沙田區佔13宗最多旺角Skypark單日增4確診(一文看清新增確診大廈名單)

社會 01:06 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

旺角Skypark單日增4確診。資料圖片

12月3日本港新增90宗確診個案，包括11宗屬輸入個案和79宗本地個案，其中31宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心深夜公布新增確診者居住大廈名單，鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、何文田皓畋、紅磡黃埔花園、旺角Skypark、調景嶺城中駅、都會駅、沙田河畔花園、銀禧花園、荃灣海濱花園、天水圍嘉湖山莊、東涌東堤灣畔等上榜。

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新增確診者再次遍布18區，沙田區13宗確診最多，其次是黃大仙區10宗、油尖旺區9宗及九龍城區8宗，其中旺角Skypark單日新增4宗。各區新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(4)

  • 中環結志街43號新中環大廈
  • 西營盤兆祥大廈
  • 堅尼地城聯興新樓
  • 堅尼地城盈基花園桃李閣

灣仔(1)

  • 銅鑼灣海都大廈

東區(4)

  • 北角春秧街公利大廈
  • 筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
  • 筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
  • 柴灣小西灣邨瑞泰樓

南區(2)

  • 香港仔石排灣邨碧銀樓
  • 鴨利洲海怡半島豐景閣

觀塘(5)

  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓
  • 牛頭角彩頤居A座
  • 牛頭角彩盈邨盈順樓
  • 藍田麗港城15座
  • 油塘高怡邨高志樓

黃大仙(10)

  • 黃大仙下邨龍逸樓
  • 新蒲崗崇齡街百樂大樓
  • 竹園北邨蕙園樓
  • 康強苑
  • 康強苑
  • 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣
  • 牛池灣彩雲邨游龍樓
  • 鑽石山鳳德邨雪鳳樓
  • 東頭（二）邨貴東樓
  • 東頭（二）邨貴東樓

九龍城(8)

  • 九龍塘律倫街
  • 何文田巴富花園豪富閣
  • 何文田邨逸文樓
  • 何文田皓畋7座
  • 土瓜灣九龍城道184號
  • 土瓜灣炮仗街港景苑
  • 紅磡黃埔花園3期翠楊苑4座
  • 紅磡黃埔花園銀竹苑7座

油尖旺(9)

  • 旺角Skypark
  • 旺角Skypark
  • 旺角Skypark
  • 旺角Skypark
  • 旺角塘尾道206號東方泛達酒店
  • 旺角利民大廈
  • 旺角花園街167號
  • 旺角寶興大樓
  • 油麻地渡船街6號

深水埗(3)

  • 長沙灣順寧道483號順景華庭
  • 石硤尾街深水埗大廈
  • 石硤尾街深水埗大廈

西貢(4)

  • 蠔涌鹿尾村
  • 西貢南山
  • 調景嶺城中駅6座
  • 調景嶺都會駅3座

沙田(13)

  • 大圍秦石邨石玉樓
  • 大圍美林邨美楊樓
  • 沙田黃竹洋村
  • 沙田沙田圍新村
  • 沙田河畔花園C座
  • 沙田銀禧花園銀禧閣
  • 馬鞍山福安花園1座
  • 馬鞍山耀安邨耀欣樓
  • 馬鞍山耀安邨耀欣樓
  • 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
  • 馬鞍山錦龍苑龍耀閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

大埔(1)

  • 大埔聚豪天下

北區(3)

  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 粉嶺軍地虎地排

葵青(4)

  • 葵涌葵涌邨碧葵樓
  • 葵涌祖堯邨啟敬樓
  • 大窩口邨富泰樓
  • 大窩口邨富雅樓

荃灣(1)

  • 荃灣海濱花園海昇閣

屯門(4)

  • 屯門三聖邨豐漁樓
  • 屯門友愛邨愛明樓
  • 屯門友愛邨愛明樓
  • 屯門友愛邨愛明樓

元朗(2)

  • 元朗鳳降村
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居4座

離島(1)

  • 大嶼山東涌東堤灣畔7座

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責任編輯　李志強

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