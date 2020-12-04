【限時優惠】聖誕特價！PHILIPS UV-C 紫外線殺菌燈｜家居必備的防疫工具

最近香港新冠疫情持續反覆，確診人數有增無減，政府再次呼籲市民減少外出，並進一步加強防範。除了外出時做足個人防護措施外，在家居、學校、辦公室等室內的消毒程序同樣不可或缺。

由即日起至12月31日, 市民可以於飛利浦官方網店或以下指定零售商戶以聖誕優惠價每部$699入手原價$839的飛利浦UV-C紫外線殺菌燈。之前心思思的朋友，現在可以以優惠價購買。自用以外，亦可考慮以飛利浦UV-C紫外線殺菌燈作爲聖誕禮物給親友，絕對是一份溫暖又貼心的禮物。

提提大家，如果選擇於官方網店購買，需要於付款頁面輸入優惠碼XMAS699，如此一來即可用優惠價$699購入飛利浦UV-C紫外線殺菌燈。大家緊記數量有限，售完即止。

飛利浦UV-C紫外線殺菌燈適合家居及辦公室日常使用，可在短時間內以簡便方式徹底去除空氣常見的細菌和病毒！產品通過美國波士頓大學國家新興傳染病實驗室（NEIDL）研究測試及SGS 經實驗證實，最快6秒內有效殺滅高達99.99%病毒，包括新型冠狀病毒和日常生活環境常見的致病細菌如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌及塵蟎等。

UV-C紫外光原理

飛利浦UV-C產品選用最有效殺菌、波長254nm的紫外線燈管配合飛利浦專業高效能驅動器。通過紫外光照射，從而改變病毒及細菌的DNA和RNA結構，抑制它們再繁殖的能力，完全滅活細菌。

5米動態感測器

飛利浦全新UV-C紫外線殺菌燈備有5米動態感測器安全裝置，用作偵測消毒範圍內是否有人或動物。只要感應到有人或動物移動，便會立即中斷殺菌程序，確保用家與寵物安全。

容易使用 簡單操作

UV-C紫外線殺菌燈內設語音指導系統，提示用家每一個消毒程序，例如提示消毒程序即將開始請離開該範圍，有助減少家居意外發生。

35年專業，信心保證

飛利浦是紫外線光源領域的領導者，擁有超過35年的豐富經驗並持續推動紫外線技術發展。此外，UV-C紫外線殺菌燈的燈管在歐洲製造，是市面上首款完全符合國際燈具安全以及機電工程署標準的紫外線消毒燈具。

兩年原廠保養

原裝香港行貨均享有兩年原廠保養。（由取貨日起計算，請妥善保存取貨時之交易收據或拍照存根作保養用途）

了解更多：https://philipslighting.com.hk/index.html

飛利浦紫外線技術：www.lighting.philips.com/main/products/uv-disinfection

使用教學: https://fb.watch/24ePcRsiNm/

指定零售商戶：官方網店、各大百貨公司、連鎖電器店、電訊公司及BigBigShop

就一切以上推廣活動事宜均受相關條款及細則所約束，Signify Hong Kong Limited將保留最終決定權。

（特約）