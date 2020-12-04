【新冠肺炎】至少4名患者曾觀看張敬軒演唱會　4人觀看場次不同3人坐同段數座位【附患者行蹤】

▲ 至少4名患者曾觀看張敬軒演唱會，4人不同場次不同3人坐同段數座位。

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，昨日（3日）新增90宗確診個案。據衞生防護中心資料，有3名確診患者潛伏期間於11月28日或之前到訪紅館，並觀看張敬軒演唱會。而英皇娛樂指，至少4名患者於潛服期間曾觀賞演出，而4人觀看場次均不同。

《張敬軒x香港中樂團 盛樂》演唱會主辦方英皇娛樂於昨晚收到有關方面聯絡及通知，得知有患4名患者於潛服期間曾經到場欣賞演出。

4名患者觀看演唱會日期及位置：

11月22日( 坐位於 黃閘 第74段 )

11月27日 ( 坐位於紅閘 ，但該名觀眾忘記了段數)

11月28日(坐位於黃閘 74段 )

11月29日 ( 坐位於黃閘 74段 )

根據衛生防護中心資料，其中3名確診者分別為第6539、6541及6542個案。3名確診者報稱沒有外遊，潛伏期間除了住址外，只於11月28日前去過紅館，觀看張敬軒演唱會。

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第6539號個案為一名23歲女子，居於旺角Skypark，11月30日發病；

第6541號個案是33歲男子，住沙田耀安邨耀欣樓；

第6542號個案是33歲女子，住深水埗大廈，12月1日發病。

而患者並非觀看同一場次演出，翻查衞生防護中心資料，當中住旺角Skypark的6539號患者，該住址有另外3人確診，個案編號分別為6540、6559和6581。而住深水埗大廈的6542個案號女患者，其住址亦有1人於較早前確診，個案編號編號為6526。

而據英皇娛樂公開的資料，除衛生防護中心公開的3名患者外，另外有一名患者亦曾欣賞演唱會，但未有該名患者的個案編號。英皇娛樂亦表示，所有表演及工作人員須檢測，詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣