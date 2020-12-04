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【新冠肺炎】消息：今日新增112宗確診個案　涉不明源頭個案

社會 12:24 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

消息指今日新增112宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，消息指，今日（4日）新增112宗確診個案，涉及不明源頭個案。

昨日（3日）新增90宗確診個案，包括11宗屬輸入個案和79宗本地個案，其中31宗屬本地感染源頭不明。港府防疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容錄得31宗源頭不明個案的比例較高，超過三成。他指出一般而言超過兩成不明源頭個案已屬很高水平，顯示社區有很多隱形傳播者，而且出現廣泛的傳播鏈，且患者涉及不同的職業。至於源頭不明的擴散原因，他相信本港第4波疫情爆發源於尼泊爾輸入確診個案，分散在尖沙咀、油麻地等地，然後在酒吧「China Secret」進一步擴散出去，跳舞群組只屬「催化劑」。詳情即看：【下一頁】

英國日前率先批准美國藥廠輝瑞的新冠肺炎疫苗大規模使用，輝瑞疫苗研發團隊之一復星醫藥表示，正積極與本港衞生署商討及準備註冊所需文件，將盡快提交文件審批，以符合註冊要求，若獲批最快明年第一季推出疫苗。但本港衞生署回覆查詢指暫未收到相關申請。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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