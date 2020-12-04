【BB大晒】陳明恩38周誕混血B仔　分享抱B溫馨照：Our amazing gift

▲ 陳明恩分享B仔早產經過。

藝人陳明恩於早前誕下兒子，榮升人母的她現與舞蹈員老公鄭獻，在澳洲專心湊B。陳明恩在社交平台分享數張抱B的溫馨照片，順道公布B仔改名鄭源（Jaydon Patrick Cheng）。

【BB大晒】陳明恩穿羊水急入院 回澳洲生B升呢為人母

▲ 陳明恩抱B合照。（Facebook圖片）

分享B仔早產經歷

陳明恩在Facebook分享當日誕B的心情，她以英文寫道：

Hi everyone! This is Jaydon Patrick Cheng, 鄭源, our amazing gift from God! This photo was taken yesterday when he was 12 days old on Dec 2nd, which is his original due date. It was either he or my body that decided Jaydon should come out a bit earlier though. So in week 38, this 38 year old mama gave birth to this miracle. Yeah, this whole journey is pretty exhausting, painful and tough, but it is worth it!!!

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她的大意是指B仔改名為鄭源，而這些照片是在12月2日，他12天大時拍攝。她又指本來B仔會在這天出生，不過最後在他38周大時出生。這個生仔的體驗雖然很疲累、疼痛及困難，但一切都是值得的。

陳明恩也希望可以一直陪伴他成長為有力量、有智慧、有愛及能忍耐的大人。

▲ 陳明恩與老公。（Facebook圖片）

3年造人計劃成功

雖然陳明恩於早前返回澳洲生B，但她一直在社交平台與網民保持聯繫。她早前就分享生仔的影片，片中的她在醫院門外表示已穿羊水，所以在丈夫陪伴下前往醫院準備生B。

然後，畫面轉為她身在醫院內，她向粉絲說聲抱歉：「今晚開唔到facebook Live啊。」並希望大家能為她祈禱。

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新手爸爸鄭獻就指形容兒子：「暫時目測係啡色髮，深藍眼睛（只開過幾次眼...唔太肯定），黃皮膚！手長腳長，非常活躍.......睇嚟佢大啲之後都係坐唔定喇！辛苦老婆仔。」

陳明恩2017年2月與未婚夫鄭獻結婚，當時在牧師以及一眾親戚好友見證下註冊結婚，婚禮以基督教儀式舉行，不少圈中教友如王祖藍、王君馨等都有出席。

當時明恩對生B計劃表示：「婚後想享受二人世界一、兩年先，再計劃生B。」他們亦如願於3年後造人。