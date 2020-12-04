【親子活動】學界大挑戰招募學生化身聖誕老人　實踐理財任務思考聖誕節意義【內附連結】

▲ 學界大挑戰由即日起至1月15日展開。(大會提供)

聖誕將至，家長定必密鑼緊鼓地為小朋友安排不同的節日活動，度過一個難忘的聖誕。投資者及理財教育委員會(投委會)首次推出「『我是聖誕老人』學界大挑戰」，正召集全港幼稚園及小學生，一同訂立及實踐聖誕大計，為所愛及有需要的人送上心意。

學界大挑戰由即日起至1月15日展開，分為公開組及學校組，所有參賽者都會獲發投委會聖誕特別版「理財小達人」手冊，讓家長和小朋友歡度聖誕節期間灌輸理財概念，寓教於樂。活動並得到教育局全力支持，全港幼稚園及小學生化身精明聖誕老人，透過完成親子填色或自訂和實踐理財任務，思考聖誕節的真正意義，並鼓勵家長通過互動及討論，向子女灌輸正確的金錢及消費觀。

▲ 所有參賽者都會獲發投委會聖誕特別版「理財小達人」手冊」。(大會圖)

親子填色比賽

讓小朋友一展才藝，畫出為身邊朋友或有需要的人所準備的聖誕禮物。透過完成活動，小朋友可進一步明白物質並非快樂的唯一來源，並教導他們與他人分享快樂，將收到的禮物捐贈予有需要的人，比賽適合就讀幼稚園（K1至K3）的小朋友參加。

理財任務比賽

提醒小朋友理財三部曲，寫低或畫出想送給身邊朋友或有需要的人的聖誕禮物，並為預備這份禮物寫上所需的三個精明行動，進一步實踐大計及檢視進度，最後完成目標。適合就讀小學的學童參加。

投委會將向所有參賽者發出證書，勝出者更可獲最高價值800港元書券及獎盃。另外，學校組亦設有「最踴躍參與學校獎」，得獎學校可獲高達5,000港元書券及獎盃。所有得獎作品將於2021年3月舉行的香港理財月展出，具體安排須視乎疫情發展情況而定。有關詳情可按此瀏覽。

▲ 「自製心意卡」教材。(大會提供)

理財遊戲工作紙

另外，大會亦為小朋友設定了三款以聖誕為主題的理財遊戲工作紙，讓大家分享聖誕快樂的同時，建立正確的理財觀念。

「購物小幫手」工作紙

慶祝聖誕節又怎能缺少美味的蛋糕呢？齊來動動腦筋，帶備足夠的金錢購買製作蛋糕的材料。家長可教小朋友辨認不同的硬幣，及學習簡單點算。（適合4歲至6歲），工作紙可按此下載。

分清「想要」和「需要」

準備禮物是聖誕節不可或缺的一環。透過親子時間，家長可與小朋友一同完成工作紙，建立他們「想要」和「需要」的概念，明白金錢有限，不能夠擁有所有的東西。（適合6歲至10歲），工作紙可按此下載。

「自製心意卡」教材

為鼓勵小朋友與別人分享聖誕喜悅，投委會特設「自製心意卡」活動教材，讓小朋友為心意卡填上顏色，並加上家中剩餘的物資作裝飾，製作獨一無二的聖誕卡。（適合6歲至11歲），工作紙可按此下載。

記者：胡麗珊