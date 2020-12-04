【新冠肺炎】黃竹坑及灣仔設臨時檢測中心 專為院舍員工作檢測
新冠肺炎疫情持續，近日院舍再現爆發，社會福利署今日（4日）宣布，設立兩間專為安老院、殘疾人士院舍及護養院員工而設的臨時檢測中心，以方便他們接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測。
食物及衞生局局長11月30日按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）第10（1）條發出「強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍以及護養院員工，須於12月1日至14日期間，按照公告指明的規定及程序，接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，而有關檢測樣本必須並非自行採集。
社署發言人表示，院舍員工除可考慮到「社區檢測中心」進行檢測或自費自行安排檢測外，亦可攜同由院舍填妥的「檢測登記表」，前往兩間臨時檢測中心作即場登記及進行檢測，不設預約，費用全免。有關中心的詳細資料及位置已上載社署網頁（www.swd.gov.hk）。
兩間臨時檢測中心的資料如下：
（一）黃竹坑臨時檢測中心
地址：香港黃竹坑遊樂場（2號足球場）
開放日期和時間：由12月4日起每日上午9時至下午1時30分；及下午2時30分至晚上7時
（二）灣仔臨時檢測中心
地址：香港灣仔軒尼詩道籃球場
開放日期和時間：由12月5日起每日上午9時至下午1時30分；及下午2時30分至晚上7時
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記者：郭詩詩