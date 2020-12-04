【2020聖誕節】皇室堡龍珠Z限定店1:1立體塑造4大角色　3.5米巨型菲利宇宙飛船破天荒登場

▲ 皇室堡於12月5日起推Dragon Ball Z爆裂激戰娜美星期間限定店，以1:1立體塑造的4大主要角色，並有3.5米的巨型菲利宇宙飛船。（相片：皇室堡）

聖誕節無法外遊，幸好本地商場搞作多多，絕不沉悶。皇室堡於12月5日起推Dragon Ball Z爆裂激戰娜美星期間限定店，以1:1立體塑造的4大主要角色：悟空、悟飯、菲利及笛子魔童，並有高達3.5米的巨型菲利宇宙飛船首次破天荒震撼登場。

店內還原龍珠中最深刻戰役的2大場景，當中最受注目的必定是傳說中的超級撒亞人悟空要與自稱「宇宙最強」的大反派菲利的大對決，加上悟飯與笛子魔童的合力抗敵場面，粉絲還有機會初次體驗菲利移動飛行艙，令人期待。

▲ 場內以3D立體打造的移動飛行艙，歡迎各位粉絲登上。（相片：皇室堡）

期間限定店更為龍珠粉絲準備了逾30款全球率先發售龍珠產品，包括限量燙金滑板、限量數碼打印布畫及以菲利為主題的服裝等。同時店內亦集合了模型、正版漫畫到服飾等人氣商品。

場景1：「菲利篇」格鬥場景

龍珠Z「菲利篇」中，自稱「全宇宙最強」的菲利為了搶奪龍珠而駕着宇宙飛船入侵娜美星，掀起一場又一場與悟空的激烈之戰。悟空及菲利將於皇室堡決鬥！

焦點1：3.5米高的菲利宇宙飛船

高達3.5米的菲利宇宙飛船將首度登港，以半立體效果營造出強烈的壓迫感，由船身到駕駛艙都完美依照原作創造，粉絲不可錯過。

焦點2：悟空與菲利激烈之戰

首度塑造出1:1立體的大反派菲利及傳說中的超級撒亞人悟空，並重組雙方鬥得難分難解的緊湊情節，場景撼動人心。

焦點3：笛子魔童與悟飯合力抗敵

於菲利篇中，笛子魔童憑悟飯、天迪取得龍珠許願而重生，於是合力抗敵，是次與大家重溫頭腦冷靜的笛子魔童與爆炸力驚人的悟飯合力戰鬥的一幕幕經典場面，相信定必引起一眾粉絲共鳴。

場景2：皇牌精英軍團侵佔娜美星

在手下心中威望極高的菲利率領皇牌精英軍團來到娜美星，搶奪龍珠以獲得長生不死的力量。皇牌精英軍團搞笑登陸皇室堡，與大家埋身博鬥。

焦點4：登上移動飛行艙

場內以3D立體打造的移動飛行艙，歡迎各位粉絲登上，齊齊擺個趣怪甫士起航。

焦點5：皇牌精英軍團大激戰

由5位精英組成的皇牌精英軍團戰鬥力不俗，每位成員各自擁有超強的必殺技，間中於嚴肅格鬥中爆出不少笑料。

同場加映獨家限定龍珠Z精品，顧客以電子貨幣即日消費滿指定金額或WINDSOR CLUB會員憑指定積分，即可免費換領「龍珠Z宇宙最強不銹鋼餐盒」乙個或「龍珠Z型格座檯月曆2021」乙個（每日數量有限，送完即止）。

▲ 消費滿指定金額免費換領「龍珠Z宇宙最強不銹鋼餐盒」乙個或「龍珠Z型格座檯月曆2021」乙個（每日數量有限，送完即止）。（相片：皇室堡）

▲ 消費滿指定金額免費換領「龍珠Z宇宙最強不銹鋼餐盒」乙個或「龍珠Z型格座檯月曆2021」乙個（每日數量有限，送完即止）。（相片：皇室堡）

▲ 儲齊四大角色電子襟章即送「悟空菲利強護口罩收納套」乙個（數量有限，送完即止）。（相片：皇室堡）

同時，皇室堡將舉行「四大角色大激搜」互動遊戲，儲齊四大角色電子襟章即送「悟空菲利強護口罩收納套」乙個（數量有限，送完即止）。

皇室堡

地址：香港銅鑼灣告士打道311號（港鐵銅鑼灣站E出口）

限定店日期：12月5日至2021年1月17日

查詢電話：2895 0668

網址：www.windsorhouse.hk

記者：陸明敏