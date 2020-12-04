【綠帽真相】贈350萬獎勵愛妻連誕兩子　DNA鑑定揭非親生丈夫崩潰圖輕生

▲ 丈夫透過DNA鑑定證實兩名兒子非親生，令他很崩潰。

夫婦誕下愛情結晶本是開心事，然而當孩子長大與自己長相不相似，作為父親難免會心存疑惑。而中國近年出現「親子鑑定師」行業，專門鑑定親子DNA，入行13年的鑑定師戴維，近日受訪時分享了印象深刻的個案，其中有丈夫為獎勵老婆連生兩兒，合共送贈了300萬人民幣（約350萬港元），不料最終發現自己非孩子生父，令他崩潰當場想跳樓輕生。

據中國媒體報道，戴維在2007年入行，至今處理過逾3萬多份親子鑑定，他指出，平均每年結果為「排除」的佔23%至28%，即每做4次親子鑑定，就有一個「非親生」。他看著自己的一紙鑑定決定一個家庭、一段婚姻，甚至一個孩子的未來，讓他感到自己肩上的責任重大。

揭兩子為妻與前男友所生

他近日分享了一個印象深刻的個案，有一名丈夫前來求助。丈夫一直很渴望生子，在妻子誕下長子時，夫家非常高興，包了200萬人民幣（約236萬港元）大利是給妻子。後來，女方再次懷孕並誕下幼子，夫家再次送贈100萬人民幣（約118萬港元）。

不過，隨著孩子長大，丈夫覺得孩子不像自己，於是前往求助，想知道自己和2名兒子有沒有血緣關係。不幸地，經過DNA鑑定，證實他和兩兒並非親生，更得知孩子是妻子與前男友所生，由於誕下長子後獲得豐厚金錢，妻子便心生貪念，與前男友再聯手，誕下幼子。

丈夫欲跳樓輕生

丈夫得悉結果，當場崩潰，情緒激動，一度衝到窗前欲一躍而下，所幸鑑定中心的牆上貼了防撞貼紙，窗戶也是保險窗，只能打開小縫隙。戴維和同事見狀，亦立刻上前壓住男子，但男子依舊不停嘶吼、胡言亂語，精神出現異常。

親子鑑定令不少家庭破碎，因此戴維常被友人戲稱為「婚姻破壞者」。戴維坦言，曾經也有掙扎過是否繼續在行內發展，直至後來他用親子鑑定幫助一對夫婦尋獲他們失蹤多年的孩子，他才明白自己做的事有意義。

他認為，親子鑑定如同照妖鏡，可以看出人性的險惡和善良。而且每個人都有知情權，被欺騙的人有權利知道真相，與其互相猜疑，不如坦然面對。

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責任編輯：王明芳