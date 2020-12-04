【新冠肺炎】確診患者潛汱期曾看軒仔個唱　張敬軒致以慰問：心情十分沉重

新冠肺炎疫情反覆，據昨日衛生防護中心資料提供，有至少四名確診患者於潛伏期間到訪紅館，並觀看張敬軒演唱會。英皇娛樂已表示所有表演者及工作人員須進行檢測。

而張敬軒本身在知悉有關消息後，亦已被公司安排進行新冠肺炎檢測。

軒仔今早在IG發文，向患者致以慰問。

▲ 張敬軒表示感到心情沉重。（陳家瑩攝）

【新冠肺炎】確診患者曾觀看張敬軒演唱會 英皇娛樂：所有表演及工作人員須檢測

軒仔寫道：

我在昨晚深夜接到有確診患者在潛服期期間曾觀看演出的相關消息，對於不幸患病的朋友，我覺得十分擔憂和難過，我在這裡向患病的朋友致以衷心的慰問，祝願他們早日康復，求天父安慰他們此刻擔憂的心，並賜平安及保守他們得到最妥善的醫治。

在演唱會進行期間，紅館已嚴格實施社交距離措施，所有現場觀眾均必需戴上口罩， 全場嚴禁飲食， 並且每晚完場後立即作深度清潔。但為審慎起見，主辦單位在昨晚收到消息後，亦已迅速通知所有單位。

透過這個演出 ，我只希望為疫情下的我們帶來一絲安慰和精神上的支持，在演唱會結束後這幾天，我沒有像以往演出後的那種成就感或放下心頭大石，因為這場演出是在這個特別的時候發生。所以當看到有觀眾朋友在病痛或疫情中Suffer,我覺得心情十分沉重...😞