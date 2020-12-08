【教育SEN孩子】早產SEN兒子被評好叻但學習跟不上　言語治療師媽媽反思：要適量放下期望

▲ 教育SEN孩子，要有加倍的愛心和耐性。治療師媽媽郭家菱育有一名SEN兒子，且看她在教導上的心路歷程。

為母則強，循道衛理楊震社會服務處高級言語治療師郭家菱（Florence），育有兩名7歲及3歲小朋友，大仔是早產兒兼有專注力不足，歷年來經歷無數掙扎、學習。Florence定期在個人網誌上，分享教育一對兒子的心路歷程，包括如何協助早產幼兒，面對語言發展及學習障礙方面的困難，她謂現在視困難為祝福，感到兒子的經歷，可以幫到很多家長。

郭家菱現是循道衛理楊震社會服務處高級言語治療師、輔導學碩士，曾任香港大學言語及聽覺科學系臨床導師，其工作是為特殊需要兒童提供到校跨專業團隊復康服務。

▲ 她常教授家長選擇童書，自己也熱愛伴讀。(受訪者提供)

為兒子改半職工作

Florence因大仔是早產兼有專注力不足，需要她陪伴進行不同治療，向機構申請半職工作，剛在今年9月轉回全職。她感恩上司諒解作為SEN父母的困難，包容多年來半職工作，能陪伴小朋友接受治療。談到早產兒的挑戰，可謂是怵目驚心，Florence回想柏禮在34周零2日出生，當年她因妊娠毒血導致高血壓，須緊急開刀，孩子出生時只有1.55kg。

「幸好柏禮可以自己呼吸，然而早產兒因肌肉張力、肌肉強度、呼吸協調方面的各種困難，當時孩子須用口飼管幫助進食，而日後加固後亦因此較難建立咬嚼能力。早產BB可能因早前負面的口腔經驗，對口腔及進食的認知過程，感覺很負面，也影響到他們日後對進食的意慾。」

她指出，柏禮的情況是需要花長時間才吃到一餐飯，一般要用兩小時。「他以前只愛芝士、粟米，之前我很緊張，為了讓他肯多吃，曾試過用iPad麻醉他，分散其注意力，這類方法其實不健康。」之後她構思不同活動，嘗試按孩子步伐，讓他探索和接納不同的食物。「我發現早產孩子，往往對一種食物可能需用數周的時間慢慢適應接納，我也學會切不要強迫他們！」

為了令兒子改變進食習慣，Florence回想每一步也不容易。柏禮今天雖然仍是偏瘦，但進度已叫她滿意。「年來調校其飲食也是歷經挫敗，在他3歲時我終初嘗成功滋味。近年一家人終於可以吃街外食物，並可以出外旅行。」她強調現在感到兒子是對別人的一份祝福。「由於要湊他，我才會去鑽研怎樣改善早產幼兒的進食問題，並跟家長分享，我現在仍在面對孩子專注力不足的不同挑戰，每天問題不斷，但也要告訴自己要正能量。」

▲ 柏禮出世時只有1.55kg。(受訪者提供)

自小已被認定聰明

ADHD孩子多富有其他才華，柏禮特點是具有高階的說話能力，但因出現過度能力上的傾斜，曾令媽媽糾結不已。她謂最記得兒子3歲時，老師請他做事要快點，他反問老師慢有甚麼不好？「有老師對我說從來沒遇過這樣的學生，當下只有垂淚向老師道歉，也不知怎面對老師。」

▲ ADHD孩子多富有其他才華，柏禮特點是口語能力高，思考敏捷。(受訪者提供)

她坦言，由初生嬰兒科起、到評估中心全面評估、到升小評估，聽到最多的評語是︰你囝囝好叻，並沒有任何擔心之處。「但每每回到學校問題就接踵而來，小至在校茶點時跟不上進度、出門穿襪也問題多多、抄寫尤其是噩夢、上課時挑戰老師。沒有人感到他需要治療，但他確實需要支援！」

曾有一段時間，她感到孩子愈是做不到，她就愈焦急，愈焦急就愈催迫他，「我心中10萬個為甚麼？為甚麼每一次別人都說他好叻，但回到學校、回到日常就是function唔到？一度跟兒子關係很僵，因我生氣為甚麼他不努力，現在反思，可能我成長過程讀書一直很不錯，故會把期望放在他身上。」

Florence笑謂，因孩子的特殊情況，需要放慢腳步及忍耐，而半年前她和丈夫最終決定自費見精神科醫生，確診ADHD，亦決定循以藥物的方向改善情況。

「回到學校，就算有了確診，其實老師對ADHD也認識不多。老師也會問，他能夠坐很久地看書，然而課堂鐘響他就是一路專心看書。我只好向老師解釋，其實不能轉移專注就是專注力失調的其中一個症狀，這種如入無人之境，就是不能調節自己的專注去回應周圍環境，其實是執行功能的缺損。」

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漸進式建立咬嚼能力

早產幼兒對進食有其特殊需要，大人只要循序漸進的運用不同質感、硬度的食物挑戰孩子的咀嚼能力，日子有功就能一步一步的建立孩子的咬嚼能力。以下是她歸納的心得建議。

1.安排小吃難度大挑戰：

由足齡9個月（看生理發展水平6至7個月）開始，家長就可以按孩子的能力選擇小吃（finger food）作為茶點，選材時可由脆口而且入口會溶的質感開始，然後慢慢選擇較硬的食物，再然後選擇有纖維的食物。

2.進行食物遊戲：

若幼兒出現揀食，可能是因為感知困難，較難接受不同味道或者質感的食物，可邀請孩子預備食材、製作小食，期間鼓勵孩子運用多感官探索、認識、接納不同的食物，過程可觀察孩子的反應，循序漸進的鼓勵孩子逐步接納及嘗試食物。

3.安排孩子與家人同桌進食：

讓幼兒看到、聞到食物的氣味，並有機會觀察到他人進食。

4.邀請幼兒準備食材：

引導孩子學習洗菜，先用指尖開始輕掂食材，再鼓勵運用手指、手掌、手背觸碰食物，由接受觸碰食物開始，再鼓勵拿起食物、趨近自己用鼻子聞嗅食物。

5.舉行食物化粧舞會：

運用創意使用食材作化粧品或飾物，如利用顏色鮮艷的水果汁（如︰紅火龍果汁、石榴汁加入椰子油）作為唇彩塗在孩子的嘴唇。

6.進行小食嘗試：

鼓勵孩子在可接受範圍內由淺入深嘗試食物的味道，如用唇或舌輕掂食物，進而含住食物一段時間或咬一口食物，或咀嚼一段時間再吐出，最後嘗試吞嚥小量食物。但留意按孩子的步伐探索、接納食物，切勿心急。

記者：胡麗珊