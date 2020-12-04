天文台今晨錄得13.8度再創入冬以來最凍　明早多個新界地區氣溫低見12度或以下

▲ 天文台展望未來兩三日天晴乾燥，早上仍然清涼，日夜溫差較大。（資料圖片）

天文台今早（4日）錄得最低氣溫13.8度，連續兩天創今年入冬以來最低溫紀錄。天文台預測今日天晴乾燥。早晚清涼。吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。展望未來兩三日天晴乾燥，早上仍然清涼，日夜溫差較大，明日（5日）氣溫則介乎14至20度，部分新界地區如打鼓嶺、大埔、上水、流浮山、石崗，清晨時份最低氣溫只有12度或以下。

▲ 天文台今早8時半錄得最低氣溫13.8度，是入冬以來最低。（天文台fb圖片）

天文台今晨（4日）8時半錄得最低氣溫13.8度，是入冬以來最低，新界部分地區如打鼓嶺、大埔、石崗、流浮山，氣溫則降至12度或以下；而屯門亦低見12.1度；沙田和將軍澳最低氣溫只有12.5度。

▲ 天文台自動分區天氣預報。（天文台網站）

▲ 香港九天天氣預報。（天文台網站）

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，早上天氣相當清涼，日夜溫差較大。預料下周中後期季候風緩和，華南沿岸地區氣溫會逐步回升，至下周六（12）氣溫回升至20至24度。

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記者：陳子謙