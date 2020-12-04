【全民造星】Judas從街頭藝人榮升麵店老闆充滿鬥志　羅凱鈴首談參與《全民造星3》：冀望不斷有新突破

▲ 《全民造星3》Judas Law羅凱鈴從街頭藝人到做老闆的過程，都是靠辛苦毅力捱出來的。

憑着一段街頭演唱短片而大受歡迎、被譽為「Busking王」的Judas Law羅凱鈴，疫情期間榮升老闆。疫情下，不論店舖生意還是演出機會均大減，但她有幸在過去5年Busking生涯中磨練出鬥志，疫境下仍希望有新突破。

▲ Judas疫市中榮升老闆，學習了不少經營之道。（攝影：黃建輝）

Judas與資深演藝界人士阿韋因唱片上的合作而認識，興致勃勃想試做小老闆，因而入股對方的車仔麵店。不幸地，7月開業撞正疫情，這位小老闆都要親力親為，從廚房、水吧到樓面、收銀一腳踢。有Fans更會特別留意她有沒有返廚房，想食到她親手烹調的食物。

Busking最壞一天零收入

除了舖頭生意受打擊，其演出工作也深受影響，她笑言現已進入「搣老本」狀態，「頂得幾耐得幾耐」。但相較以往Busking的生活，她直言現在仍未算最難捱，回想那些年她日曬雨淋，最長試過不休不食連續唱5小時，最差時一天零收入。

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「以前做Busking收入不穩定，時常被人趕走。記得最氣餒一次，毫無預兆下起大雨，霎時間反應不過來，只能呆站，幸好有觀眾幫我趕快執走電子器材、咪、吉他。當時我覺得好難過、好挫敗，會想是不是應該要放棄？但我真的喜歡音樂，好想用自己方法去表現自己。」幸而她沒有放棄，收入漸穩定下來。

正因為做過全職Busker，現在她就算面對逆境都可以堅強面對。

遇到挫折就會想起當時有幾辛苦，覺得現在都不是咁辛苦呀？我不會捱不到的，我得的。以前難捱的都過去了，將來會不會有更難捱的？未知，但至少這一刻，我需要去接受，心態上不會再像以前般無所適從。

她亦以自身經歷勉勵疫境中的香港人：

不好的事總有一天會過去，我就會選擇用積極的心態面對，中間的過程怎樣捱，亦都是自己的增益，好好頂住，不要放棄，做到盡量做，不要因為疫情而打冧了自己。

自覺幸運感恩Fans支持

當然最重要的是有Fans支持。「以前做Busking沒有固定支持者，但現在我好幸運有一班支持者，心理上都肯定有人支持自己，所以我好感謝他們一直以來支持，見到他們好開心！」

採訪當日，一班Fans得知她會到場，早已在場守候，訪問完結時，Judas亦與Fans閒話家常，小小的麵店儼如是Fans Club。

路雖難行，她仍馬不停蹄。2019年，她正式出道，從街頭藝人搖身變成歌手，不但推出自己作曲的派台作品，更在旺角麥花臣場館開辦個人演唱會，她對自己音樂路有了新的冀盼。

5年前在街頭演唱，我不清楚自己定位，只是想唱歌，讓大家聽到我把聲覺得開心就好滿足了，以前我連做歌手都不敢想。

然而，這幾年她默默耕耘，一直以來的努力總算讓人看到了，開始生出更多不同的想法。「現在我會想嘗試更多新挑戰，推動自己有更多突破，學習更多舞台知識和技巧，當然亦好想做自己的創作。」

參加《造星III》摸索舞台之道

今年最大突破，便要數她參加《全民造星3》。首輪訓練和個人表演中，她被評為「好適合街頭表演，但未知舞台和跳舞表現如何」、「在團體活動中參與度低」等，更險跌入淘汰區，事後她回望，原來要學習的事情還有很多。

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「表演時不只留意自己唱的歌，也要留意舞台空間運用、鋪排，要夠隨心又不會硬綁綁，這就要慢慢摸索。參加《造星III》，正是我想給自己更大的進步空間。」

不只技巧，她心態上亦有轉變。街頭表演不需要團體合作，長久而來她慣了孤身作戰。不過參加《造星III》後，她也漸漸明白，做這一行一定要懂得與人合作。「以前我會收埋自己，不習慣與人合作。後來我明白與人合作火花會更大，雙方都會有增益、進步。」

談到將來目標，她希望可以做全能創作人，中期目標躋身填詞行列，創作出更屬於自己的作品。

我一直想試填詞，我雖然唔叻，但我覺得唔係唔叻就唔去做，有誰一開始做就好叻？我唱歌一開始都唔叻，當然現在也還未夠好。其實我也想學編曲，但未有時間，暫時做到幾多得幾多吧！

Judas心水推介juicy豬紅

麵店以港式車仔麵作主打，吸引不少明星客捧場，例如謝霆鋒、阿Sa蔡卓妍、張敬軒、周柏豪、C君、劉浩龍、泳兒等等，星光熠熠。

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店內主打的明星麵，有豬紅、豬皮、牛腩、咖喱魚蛋、滷水雞翼尖、春卷、滷水牛肚、蘿蔔、咖喱魷魚、香滑齋、滷水豬大腸、蠔油冬菇、滷水雞翼和時菜共14款配料，分量十足。

湯底採用豬骨、大地魚、白胡椒熬煮10小時而成，不添加味精，味道帶清甜。辣醬也是別具心思的招牌作，用上十四、五種天然材料，不添加防腐劑，撈勻後由阿韋親手炒約兩小時，滾到像熔岩那樣汁液彈出才熄火。

Judas就最喜歡食豬紅，因無腥味，夾落不會散，咬開亦juicy。另外，小食如煎蘿蔔糕、煎腸粉，邊邊位煎到脆卜卜，甚惹味。

搵啖食車仔麵

地址：灣仔軒尼詩道153號地舖

營業時間：周一至六11am - 8pm

記者：陸明敏