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【踩過界II】張振朗+蔡思貝喜劇潛能大爆發　酒後亂性GoGo問正妹：點解污辱我？【有片】

娛樂 11:05 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

張振朗與蔡思貝在《踩過界II》喜劇才華大爆發。

張振朗早前在的《反黑路人甲》喜劇演出獲大讚，在《踩過界II》繼續喜劇潛能大爆發。而張振朗今次在《踩過界II》的搞笑拍檔，就由上次《反黑路人甲》的王浩信轉為蔡思貝。

張振朗和蔡思貝同時在《使徒行者3》、《踩過界II》拍擋，兩劇每晚緊接播出，有觀眾覺得混亂，但其實兩人在劇中的演出風格截然不同。他們在《使徒行者3》是身份對立的苦命鴛鴦，在《踩過界II》則是搞笑冤家。

【使徒行者3】跟張振朗自《踩過界》建立默契　蔡思貝被好友看穿心事感觸流淚【有片】

《踩過界II》（影片截圖）

張振朗蔡思貝有火花

蔡思貝和張振朗合作多次，兩人充滿默契。在昨晚（12月3日）的《踩過界II》劇情講盲俠文申俠（王浩信飾）獨自入樹林想自殺，幸好Eva（張曦雯飾）趕及阻止，之後二人相擁痛哭。

此時，GoGo（張振朗飾）與「癲姐」正妹（蔡思貝飾）同看到盲俠與Eva抱在一起，因此GoGo與癲姐覺得受情傷齊去借酒消愁。

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可是GoGo與正妹飲大兩杯後竟然出現幻覺，分別將對方當成盲俠及Eva，結果兩人酒後亂性發生關係。

張振朗與蔡思貝施展渾身解數演出，二人由在酒吧醉酒後調情，到發生關係至之後醒來互相責問，都發揮出喜劇效果。身為靚女的蔡思貝亦演得夠放，不顧儀態地豁出去盡情演繹，十分專業。

撰文 : TOPick柴犬出動

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