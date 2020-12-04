【創業門徑】Instagram夥青協推免費培訓課程　網紅教路開創個性化企業【內附連結】

Instagram近年成為不少年輕人開創業務及實現創業抱負的平台，有些甚至在20多歲時已開始創業。香港青年協會社會創新及青年創業部最近便聯同Instagram推出Instagram Academy培訓課程，助年輕人提升數碼技能。

在課程的首個階段，Instagram 團隊會透過精心設計的課程，指導年輕企業家使用 Instagram 的免費商業和創意工具，學習如何利用這個視覺效果豐富的平台提升内容影響力、與用戶的互動、建立品牌知名度，以及分享Instagram上發布帖文及廣告的最佳實例，期望最終能幫助企業家提高追蹤人數。

青年協會亦會挑選10位Instagram Academy培訓課程的優秀畢業生，參加為本地傳統企業而設的「傳承傳新」轉型計劃，幫助他們把業務拓展數碼化。

▲ 疫情下更多消費者透過網上平台接觸品牌、搜尋產品及購物。（Instagram Academy圖片）

課程邀請7位網紅企業家成爲Instagram Academy大使，不同界別的網紅包括旅遊情報、珠寶首飾店、美粧護膚品牌及咖啡店等，讓他們分享透過Instagram成功創業的故事及經驗。

Instagram Academy培訓課程

對象：18至35歲年輕企業家

名額：約300名

報名日期：即日至12月11日

活動日期：12月至2021年4月

上課模式：Zoom 網上教學



記者：李越樺