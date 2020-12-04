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【好人好事】Red Bull為大專學生打氣　免費提供自修室兼送禮物【內附詳情】

休閒消費 11:42 2020/12/04

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

能量飲品Red Bull為大專學生提供自修室兼送禮物。（相片：Red Bull）

又到聖誕也是學生們的考試季節，能量飲品Red Bull聯同5個Co-Working Space成立Red Bull Study Club為一班大專生加油打氣。於12月7至18日，Red Bull Study Club為各位學生（只限香港大專學生）免費提供安靜的自修環境及Red Bull外，且會一人送一份「學生哥好溫書囉」禮物，包括筆記簿、貼紙及溫習卡，幫大家更有條理地實踐溫書大計。

送出的禮物包括筆記簿、貼紙及溫習卡，讓大專學生更有條理地實踐溫書大計。（相片：Red Bull）

登記詳情如下：

日期：12月7-18日

報名方法一：

1.登上此網頁
2.選擇想去的地區或者co-working space。
3.選心水日子，有位的話可以登記（每人最多可登記3次）。
4.登記成功後會收到電郵確認。
5.屆時到自修室要帶同學生證及確認電郵予工作人員查看。
 
報名方法二︰

Red Bull Study Club與香港最大微網紅平台Spread-it合作，每日有10個自修室名額可以透過Spread-it手機App上面做登記索取。只需要在手機上下載「Spread-it」，然後免費登記成為會員，在活動版面上見到Red Bull Study Club就可以點選進行登記。
 
自修室地點

Ooosh長沙灣 地址: 長沙灣青山道479號麗昌工廠大廈8樓803室
開放時間：星期一至五10am-7pm
查詢電話：2785 8588		 自修室名額︰10
Ooosh炮台山 地址：北角英皇道101號6樓
開放時間：星期一至五10am-7pm
查詢電話：2155 0999		 自修室名額︰10
The Wave觀塘 地址: 觀塘興業街4號10樓
開放時間：星期一至五9am-6pm
查詢電話：6393 9333		 自修室名額︰10
Metropolitan Workspace元朗 地址: 元朗宏業南街22號虹方10樓1003室
開放時間：星期一至五9am-6pm
查詢電話：3955 8550		 自修室名額︰12
Metropolitan Workspace葵涌 地址: 葵涌青山公路葵涌段313號天際中心301室
開放時間：星期一至五9am-6pm
查詢電話：3955 8550		 自修室名額︰10

記者：周美好

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