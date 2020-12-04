【好人好事】Red Bull為大專學生打氣 免費提供自修室兼送禮物【內附詳情】
休閒消費 11:42 2020/12/04
又到聖誕也是學生們的考試季節，能量飲品Red Bull聯同5個Co-Working Space成立Red Bull Study Club為一班大專生加油打氣。於12月7至18日，Red Bull Study Club為各位學生（只限香港大專學生）免費提供安靜的自修環境及Red Bull外，且會一人送一份「學生哥好溫書囉」禮物，包括筆記簿、貼紙及溫習卡，幫大家更有條理地實踐溫書大計。
登記詳情如下：
日期：12月7-18日
報名方法一：
1.登上此網頁。
2.選擇想去的地區或者co-working space。
3.選心水日子，有位的話可以登記（每人最多可登記3次）。
4.登記成功後會收到電郵確認。
5.屆時到自修室要帶同學生證及確認電郵予工作人員查看。
報名方法二︰
Red Bull Study Club與香港最大微網紅平台Spread-it合作，每日有10個自修室名額可以透過Spread-it手機App上面做登記索取。只需要在手機上下載「Spread-it」，然後免費登記成為會員，在活動版面上見到Red Bull Study Club就可以點選進行登記。
自修室地點
|Ooosh長沙灣
|地址: 長沙灣青山道479號麗昌工廠大廈8樓803室
開放時間：星期一至五10am-7pm
查詢電話：2785 8588
|自修室名額︰10
|Ooosh炮台山
|地址：北角英皇道101號6樓
開放時間：星期一至五10am-7pm
查詢電話：2155 0999
|自修室名額︰10
|The Wave觀塘
|地址: 觀塘興業街4號10樓
開放時間：星期一至五9am-6pm
查詢電話：6393 9333
|自修室名額︰10
|Metropolitan Workspace元朗
|地址: 元朗宏業南街22號虹方10樓1003室
開放時間：星期一至五9am-6pm
查詢電話：3955 8550
|自修室名額︰12
|Metropolitan Workspace葵涌
|地址: 葵涌青山公路葵涌段313號天際中心301室
開放時間：星期一至五9am-6pm
查詢電話：3955 8550
|自修室名額︰10
記者：周美好