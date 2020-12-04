【酒店優惠】凱悅集團4酒店推限時快閃優惠　房價低至525元起官網獨家訂購【內附連結】

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店較新，座落於北角，房間一樣可看到維港。(酒店提供)

凱悅酒店集團旗下4間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店將同時於2020年12月8日至12日(周二至六)期間推出快閃禮遇。大家可以低至6折選購精選酒店住宿產品，包括本地遊及住宿連早餐。

▲ 香港君悅的客房空間濶落。(酒店提供)

各酒店的特別優惠如下：

酒店 優惠/特價 香港君悅酒店 7折預訂君悅豪華客房住宿一晚連雙人早餐 / $1,386 起 香港維港凱悅尚萃酒店 7折預訂凱悅標準房價 / $560起 9折預訂「尚萃．吃喝玩聚」住宿連餐飲優惠：The Farmhouse 咖啡廳 – 自助午餐 / $882起 9折預訂「尚萃．吃喝玩聚」住宿連餐飲優惠： The Farmhouse 咖啡廳 – 自助晚餐 / $1,242起 9折預訂「尚萃．吃喝玩聚」住宿連餐飲優惠： Cruise 空中餐廳及酒吧 - 「Feed Me」二人晚巿套餐 / $1,242起 香港沙田凱悅酒店 凱悅標準房價訂房，即享7折 / $525起 香港尖沙咀凱悅酒店 凱悅標準房價訂房，即享6折 / $570起

*以上優惠只適用於新預訂，需設10%服務費。優惠適用於2021年3月31日或之前入住，受條款及細則所約束。

▲ The Farmhouse 咖啡廳的自助餐。(酒店提供)

快閃優惠將由2020年12月8日中午12時至12月12日中午12時於各間酒店的官網開售，必需以特別優惠代碼「FLAS」預訂。

記者：郭秀芳