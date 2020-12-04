【酒店優惠】凱悅集團4酒店推限時快閃優惠 房價低至525元起官網獨家訂購【內附連結】
休閒消費 12:45 2020/12/04
凱悅酒店集團旗下4間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店將同時於2020年12月8日至12日(周二至六)期間推出快閃禮遇。大家可以低至6折選購精選酒店住宿產品，包括本地遊及住宿連早餐。
各酒店的特別優惠如下：
|酒店
|優惠/特價
|香港君悅酒店
|7折預訂君悅豪華客房住宿一晚連雙人早餐 / $1,386 起
|香港維港凱悅尚萃酒店
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7折預訂凱悅標準房價 / $560起
9折預訂「尚萃．吃喝玩聚」住宿連餐飲優惠：The Farmhouse 咖啡廳 – 自助午餐 / $882起
9折預訂「尚萃．吃喝玩聚」住宿連餐飲優惠： The Farmhouse 咖啡廳 – 自助晚餐 / $1,242起
9折預訂「尚萃．吃喝玩聚」住宿連餐飲優惠： Cruise 空中餐廳及酒吧 - 「Feed Me」二人晚巿套餐 / $1,242起
|香港沙田凱悅酒店
|凱悅標準房價訂房，即享7折 / $525起
|香港尖沙咀凱悅酒店
|凱悅標準房價訂房，即享6折 / $570起
*以上優惠只適用於新預訂，需設10%服務費。優惠適用於2021年3月31日或之前入住，受條款及細則所約束。
快閃優惠將由2020年12月8日中午12時至12月12日中午12時於各間酒店的官網開售，必需以特別優惠代碼「FLAS」預訂。
記者：郭秀芳