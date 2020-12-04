【全城集氣】吐露港公路4車相撞男護士重傷命危　疫情下與台妻及初生女分隔兩地

▲ 吐露港公路4車相撞，男護士重傷命危。

疫情下不少家庭情侶無奈分隔兩地，未能團聚。Facebook專頁「HA Secrets」昨日刊出帖子，近日在吐露港公路發生一宗4車相撞事故中，有一名傷者是男護士，因疫情而與身在台灣的妻女分隔兩地。由於傷者情況嚴重，帖文呼籲外界能為他集氣，鼓勵他脫險境早日康復。

據帖文指，日前在吐露港4車相撞交通意外中，有一個傷者是男護士。報料人士稱該名傷者是他的護士同學，情況很差，起初有少許起色，後來一直惡化，要家人做心理準備。

帖子續稱，傷者太太是台灣人，女兒出生不久，僅8個月大。因為疫情，他無法到台灣見證女兒出世，於是辛辛苦苦儲假來隔離，早前才首次到台灣看女兒：

我希望有心人可以幫佢打氣，無論咩宗教，用各自方式幫佢加油。

帖文引來不少網民留言打氣：「集氣，希望傷者可以大步檻過」、「撐住，加油，過到就有希望㗎啦！」亦有不少網民以初生女兒及太太鼓勵傷者：「阿女同太太等緊你平安出院，去台灣見佢哋」、「撐住呀，你仲要去台灣探家人」、「請為你剛出世嘅女兒，努力生存，加油」、「加油，你要快啲好返呀，你要陪住囡囡成長架，千祈唔好放棄！」

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上月（11月）23日，大埔吐露港公路發生4車相撞意外。事故中有一輛的士及3輛私家車相撞，5人受傷送院，疑與是次帖文所指的意外相關。

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責任編輯：羅嘉欣