【家庭悲劇】老翁照顧臥床中風妻子30年　不忍老伴再受病魔折磨用膠袋焗斃後自首

▲ 老翁不忍中風妻子再受病魔折磨，用膠袋焗斃後自首。

台灣一名67歲的蔡姓男子照顧臥床的中風妻子30年，因不堪太太長期受病魔折磨，一時情緒失控，用膠袋將其焗斃，回過神後立即向醫護人員自首，痛哭稱「太太解脫了」，而蔡妻被搶救5天後，終告不治。當地檢察署現以「家暴殺人罪」起訴老翁。

綜合台媒報道，67歲的蔡姓男子供稱，妻子於30多年前中風後就不良於行，長期臥病在床，當年兩人的獨子還在讀小學，一直由蔡男負責照顧。後來，他聘請了看護，兩人共同分擔照顧妻子的工作，兒子則外出工作賺錢。

妻子於30多年內中風7次，今年9月，她因無故發燒被送進台北長庚醫院。9月5日晚，蔡男聽到妻子痛苦哀叫，吊針的針頭脫落，更噴出血來，他一想到妻子已受病魔折磨數十年，而自己亦心力交瘁，一時情緒失控，用手捂住妻子口鼻，並用膠袋將其焗斃，不久回過神後才趕緊鬆手。

蔡男驚覺犯下大錯，於是急忙跑到病房護理站，激動哭喊著，「對不起」、「我太太解脫了、我太太死了」。醫護人員聞後隨即前往病房為妻子進行搶救，惟經過5天搶救後，妻子回天乏術，終告不治。

檢方考慮到蔡男的犯案動機是不忍妻子長期受苦，加上他坦承犯案，兒子亦為其求情，雖以殺人罪起訴他，但向法院建議從輕量刑。

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中風徵狀

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。中風徵狀包括：

半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

中風高危因素

吸煙、年齡（年紀愈大，中風機會愈大）、高血壓、血內膽固醇過高、過重、缺乏運動、先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄，患有其他疾病如糖尿病、風濕性心臟病等。

預防中風的方法

由於中風的主因是吸煙、血壓高和血管硬化，市民要留意日常的生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣