【新冠肺炎】林盛斌疫巿工作全被取消　Bob發放正能量：同業們頂住！

▲ 林盛斌分享正能量。

在娛圈瓣數多的林盛斌（Bob），可是近日在個人社交媒體分享自己因疫情關係，原定12及明年1月的工作，在1日內全被通知要延期或取消，但林盛斌仍抱樂觀心態面對，發放正能量。

Bob在個人社交媒體寫道：

計劃，￼真係永遠趕唔上變化！眼見10月同11月疫情好似緩和咗少少，然後多返少少人搵我12月同1月去做嘢，正當以為坐足幾圈臨尾可以食返鋪對對糊。 第四波疫情再次打亂工作計劃：「袋返少少車錢返到屋企去過呢個年關之際，一日之內，全部通知要延期或取消。個感覺真係好 amazing.....但係，我同自己講：『內心強大，冇嘢要驚！』

最後Bob衷心鼓勵稱：「同業們，撐住，頂住！」

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由推銷員到金牌司儀

近年Bob包攬不少婚宴、品牌活動、頒獎禮、開幕典禮、電視節目司儀，堪稱「萬能主持」。

此外，他還涉獵劇集、電影、拍廣告，而Bob本身也是娛樂公司老闆。

▲ Bob在娛圈瓣數多。（取自Bob FB）

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由推銷員到金牌司儀

其實新城DJ出身的Bob，透過新城電台營業部推銷員入行，短短半年時間，由起初底薪約7千元跳至約7萬元，令Bob獲賞識，在減薪的情況下轉任DJ，Bob亦憑出眾的口才成功開創自己的一片天。

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Bob曾分享自己的成功之道：「當你好重視你盤生意，覺得間公司你都有份嘅時候，你嘅目標、你嘅心態、你嘅想法、你嘅行為，同 『只係當自己打份工』會有好大嘅分別。而呢個分別，經過一段日子，就會帶嚟好唔同嘅結果。」

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