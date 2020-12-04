  • 18°C
香港時間 : 20201204日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【身教言教】受《麥路人》啟發身教兒子買食物贈基層　熱心港媽：希望讓他們感受人間有愛

育兒經 12:20 2020/12/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

熱心港媽受《麥路人》啟發，帶同兒子買食物贈送基層市民。

一個微小的舉動，或許可以幫助社會上有需要的人。早前有好心市民受《麥路人》啟發，在佐敦設立一個社區共享雪櫃，定期添置食物以幫助有需要的基層市民，獲網民大讚人間有愛。一名港媽日前同樣受電影啟發，帶同兒子購買食物，到佐敦尋找社區雪櫃，將乾糧放入雪櫃內，希望幫助有需要的人，解決燃眉之急。

一名港媽於Facebook「瘋嗎-灃媽.灃灃」專頁發帖並上載相片，指先前帶著兒子觀賞電影《麥路人》，而其中一幕有人在路邊設置「食物站」，讓有需要的人免費任取，讓社會上有能力的人幫助無能力的一群，無能力的人取他們所需。

港媽帶同兒子購買食物再贈送給基層市民。（瘋嗎-灃媽.灃灃 Facebook）

身教兒子幫助有需要的基層

港媽在上月25日，帶同兒子購買餅乾等乾糧後，便去到佐敦的吳松街尋找藍色社區雪櫃，港媽只想兒子理解別人的需要，

幫助他人時也留給他人一點尊嚴。

佐敦尋找藍色共享雪櫃。（瘋嗎-灃媽.灃灃 Facebook）

放下食物後，兒子看見一名身穿光鮮衣服的女子打開雪櫃取食物。兒子認為女子貪心，港媽立刻教導，

可能的確有一些人是有能力卻來取食物，但我們不能因為這樣而不去幫助他人，因為如果我們唔幫助他們。真正捱餓的一群就永遠得不到食品，也不會感受到，人間是有愛。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網民：好正能量的教育！

不少網民大讚母子倆的愛心舉動，以身教教育下一代，「香港真係需要真能能量，謝謝正能量媽咪教育正能量的下一代」、「教得好好啊」及「發揮正能量思想，幫助更多人」。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【正能量】患腦癇症職場被歧視無朋友　港媽抗病11年堅持工作：別把我們當怪物
15:53 2020/09/21
【正能量】患腦癇症職場被歧視無朋友　港媽抗病11年堅持工作：別把我們當怪物
【正能量】好老闆准媽媽帶孩子上班 3孩母帶腎衰竭病兒開工：賺多一蚊得一蚊
12:54 2020/11/12
【正能量】好老闆准媽媽帶孩子上班 3孩母帶腎衰竭病兒開工：賺多一蚊得一蚊
【好人好事】 受《麥路人》啟發佐敦放共享雪櫃助基層　好心人：幫助人是無條件
14:10 2020/11/16
【好人好事】 受《麥路人》啟發佐敦放共享雪櫃助基層　好心人：幫助人是無條件
家庭教育 正能量 佐敦 家庭關係 香港 電影 麥路人

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
10:14 2020/12/03
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車
16:28 2020/12/02
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車