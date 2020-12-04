【身教言教】受《麥路人》啟發身教兒子買食物贈基層　熱心港媽：希望讓他們感受人間有愛

▲ 熱心港媽受《麥路人》啟發，帶同兒子買食物贈送基層市民。

一個微小的舉動，或許可以幫助社會上有需要的人。早前有好心市民受《麥路人》啟發，在佐敦設立一個社區共享雪櫃，定期添置食物以幫助有需要的基層市民，獲網民大讚人間有愛。一名港媽日前同樣受電影啟發，帶同兒子購買食物，到佐敦尋找社區雪櫃，將乾糧放入雪櫃內，希望幫助有需要的人，解決燃眉之急。

一名港媽於Facebook「瘋嗎-灃媽.灃灃」專頁發帖並上載相片，指先前帶著兒子觀賞電影《麥路人》，而其中一幕有人在路邊設置「食物站」，讓有需要的人免費任取，讓社會上有能力的人幫助無能力的一群，無能力的人取他們所需。

▲ 港媽帶同兒子購買食物再贈送給基層市民。（瘋嗎-灃媽.灃灃 Facebook）

身教兒子幫助有需要的基層

港媽在上月25日，帶同兒子購買餅乾等乾糧後，便去到佐敦的吳松街尋找藍色社區雪櫃，港媽只想兒子理解別人的需要，

幫助他人時也留給他人一點尊嚴。

▲ 佐敦尋找藍色共享雪櫃。（瘋嗎-灃媽.灃灃 Facebook）

放下食物後，兒子看見一名身穿光鮮衣服的女子打開雪櫃取食物。兒子認為女子貪心，港媽立刻教導，

可能的確有一些人是有能力卻來取食物，但我們不能因為這樣而不去幫助他人，因為如果我們唔幫助他們。真正捱餓的一群就永遠得不到食品，也不會感受到，人間是有愛。

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網民：好正能量的教育！

不少網民大讚母子倆的愛心舉動，以身教教育下一代，「香港真係需要真能能量，謝謝正能量媽咪教育正能量的下一代」、「教得好好啊」及「發揮正能量思想，幫助更多人」。

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責任編輯：王明芳