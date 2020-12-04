【醜女大翻身】整容嫁富二代誕女被抛棄　「越南第一醜女」成網紅將再婚

醜女大翻身！越南一名女子天生厚唇、「蒜頭鼻」，臉長很多暗瘡，相睇時被人嫌醜，被外界封為「越南第一醜女」，但她斥資整容後即變美女，更奉子成婚嫁富二代，惟結婚5個月後被丈夫抛棄，她失婚後一度暴肥，之後積極瘦身，更成為一名網紅，現時更指她將再婚。

綜合外媒報道，被稱為越南「鳳姐」、有「越南第一醜女」之稱的25歲郭金鳳（Quách Kim Phượn），來自越南一個普通家庭，從小到大因長相不佳而被人排擠，父母幫其安排相親，帶對方嫌棄她長得醜，甚至有男子稱，「把她娶回去， 恐怕連飯都吃不下！」或是說：「這香腸嘴誰親得下去啊？」讓郭金鳳大感難過。

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郭金鳳最後決心整容，她向父母借3億（越南盾‧下同，約10萬港元），對自己的下顎、牙齒、鼻子等地方進行大整容。手術過程成功，郭金鳳脫胎換骨，未幾就認識一名富二代，更奉子結婚誕下女兒，但丈夫出軌，兩人婚姻僅維持5個月就離婚，令她感歎「男人承諾很廉價」！

失婚後的郭金鳳一度暴肥，但她最終積極面對人生，更在網上分享自己瘦身成功經歷，減肥之前，她的體重達60公斤，還有粗壯的大腿和水桶腰。瘦身之後，她的體重不到50公斤。郭金鳳表示，她打算再減3公斤。郭金鳳的曲折人生吸引大批粉絲，約10萬人追蹤其facebook，成功成為一名網紅。

郭金鳳近日接受媒體訪問時表示，隨變成單親媽媽，但生活還過得不錯，強調因整容緣故，令她擁有姣好容貌，故接下很多美容產品廣告，令她成為網紅，工作穩定，收入亦非常好。當年借的整容費，直呼「投資」已經回本。

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郭金鳳又稱，她即將再婚，對方人非常好，並願意接受她帶著女兒嫁過來，現在的她感到非常幸福。但男方個人資料則保密，需等結婚當天公布。而她在其facebook亦有上傳與未婚夫的合照，男方則遮樣。據悉郭金鳳是利用交友軟體認識未婚夫。

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責任編輯：羅嘉欣