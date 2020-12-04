【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福

▲ 健美運動員與吹氣公仔拍拖18個月，近日舉行婚禮。

經常聽到「真愛無分界限」，但以下這個愛情故事，又有幾多人可以接受？繼日本有禦宅族「迎娶」動漫女角初音未來，哈薩克亦有一名健身運動員與吹氣情趣公仔「拍拖」18個月後，在親友見證之下拉埋天窗！

哈薩克一名男演員兼健身運動員Yuri Tolochko，去年12月與吹氣公仔「女友」Margo求婚，當時他們已熱戀8個月。戀情初曝光時，Tolochko接受了不少訪問，但直至今年都遲遲未舉行婚禮，令不少網民以為他只是借「女友」炒作。

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近日，Tolochko終於上載婚禮的紀錄影片及相片。在拍拖18個月後，他們終於在親友的見證下交換戒指，並擁吻完婚，表情非常幸福。他本來計畫於今年3月舉行婚禮，但因為疫情嚴重，加上他10月因為戴金色假髮、穿上粉色裙裝在跨性別聚會上被毆打，導致腦震盪、鼻子骨折而延期。他叫網民不用擔心，指雖然較少分享與Margo的合照，但兩人的感情依然甜蜜。

我們結婚了，別擔心，我們真的很幸福。

Tolochko曾提及2人的相識經過，是他在酒吧看到任職侍應Margo被人騷擾，於是上前解圍，互生好感發展成情侶。他們去年因為媒體報導而爆紅，但也受到不少人批評。Tolochko指Margo因此失去自信，變得沒有安全感，因此就將她帶到人類的整型醫院，請醫生為她進行整容手術：

她（外貌）真的變了很多，一開始真的很難接受，但現在已經習慣了。

在Tolochko眼中，Margo與真人無異，是一個有思想的吹氣公仔。他指與老婆完全相愛，形容她有「非常火熱的性格」，平日會說粗口，但內心卻有著溫柔的靈魂。他們就像一般情侶一樣，會一起吃飯、去旅行，IG上更有不少放閃的照片，包括床照及鴛鴦浴的照片等等，目前IG有7.4萬位追蹤者。

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責任編輯︰陳珈希