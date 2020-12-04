  • 18°C
香港時間 : 20201204日 (週五) 14:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【真愛無價】健美運動員戀上吹氣公仔　拍拖18個月拉埋天窗：我們真的很幸福

休閒消費 12:08 2020/12/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

健美運動員與吹氣公仔拍拖18個月，近日舉行婚禮。

經常聽到「真愛無分界限」，但以下這個愛情故事，又有幾多人可以接受？繼日本有禦宅族「迎娶」動漫女角初音未來，哈薩克亦有一名健身運動員與吹氣情趣公仔「拍拖」18個月後，在親友見證之下拉埋天窗！

哈薩克一名男演員兼健身運動員Yuri Tolochko，去年12月與吹氣公仔「女友」Margo求婚，當時他們已熱戀8個月。戀情初曝光時，Tolochko接受了不少訪問，但直至今年都遲遲未舉行婚禮，令不少網民以為他只是借「女友」炒作。

點擊圖片看二人甜蜜互動：

 
    點擊圖片放大
    +6
    +5

近日，Tolochko終於上載婚禮的紀錄影片及相片。在拍拖18個月後，他們終於在親友的見證下交換戒指，並擁吻完婚，表情非常幸福。他本來計畫於今年3月舉行婚禮，但因為疫情嚴重，加上他10月因為戴金色假髮、穿上粉色裙裝在跨性別聚會上被毆打，導致腦震盪、鼻子骨折而延期。他叫網民不用擔心，指雖然較少分享與Margo的合照，但兩人的感情依然甜蜜。

我們結婚了，別擔心，我們真的很幸福。

Tolochko曾提及2人的相識經過，是他在酒吧看到任職侍應Margo被人騷擾，於是上前解圍，互生好感發展成情侶。他們去年因為媒體報導而爆紅，但也受到不少人批評。Tolochko指Margo因此失去自信，變得沒有安全感，因此就將她帶到人類的整型醫院，請醫生為她進行整容手術：

她（外貌）真的變了很多，一開始真的很難接受，但現在已經習慣了。

在Tolochko眼中，Margo與真人無異，是一個有思想的吹氣公仔。他指與老婆完全相愛，形容她有「非常火熱的性格」，平日會說粗口，但內心卻有著溫柔的靈魂。他們就像一般情侶一樣，會一起吃飯、去旅行，IG上更有不少放閃的照片，包括床照及鴛鴦浴的照片等等，目前IG有7.4萬位追蹤者。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【母子戀】38歲網紅宣布迎娶73歲婆婆　相愛8年咀嘴曬恩愛︰我們一見鍾情
18:56 2020/12/02
【母子戀】38歲網紅宣布迎娶73歲婆婆　相愛8年咀嘴曬恩愛︰我們一見鍾情
【跨次元婚姻】日本宅男與初音因一件事哭別　虛擬愛妻留下遺言︰無法連線
16:29 2020/04/08
【跨次元婚姻】日本宅男與初音因一件事哭別　虛擬愛妻留下遺言︰無法連線
【真愛無邊界】健美運動員戀上充氣娃娃　求婚成功IG放閃
19:09 2019/12/12
【真愛無邊界】健美運動員戀上充氣娃娃　求婚成功IG放閃
網絡熱話 結婚 愛情 拍拖 整容

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
10:14 2020/12/03
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車
16:28 2020/12/02
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車