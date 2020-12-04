【廚具登場】實測Rasonic迷你座檯式洗碗碟機　免駁入水喉+高溫清洗分解油脂污垢【附使用方法】

▲ 用Rasonic迷你洗碗碟機可一次過清洗4至6人的餐具，十分方便。（越玲瓏攝）

喜歡下廚的靚媽靚太，或因為洗碗而卻步，加上冬天到，洗碗時忍受冰水及梘水，雙手容易乾燥、敏感，甚至有機會引發主婦手。今集《靚太廚房》Ricca示範用Rasonic迷你座檯式洗碗碟機清洗碗碟，為細小單位的用家解決洗碗煩惱。

Rasonic座檯式洗碗碟機比一般的洗碗碟機體積細小，用家不用駁入水喉都可洗碗，擺放的位置更有彈性，特別適合4至6人的家庭。而且它淺玫瑰粉紅色的外表十分時尚可愛，即使放在客飯廳也很耐看。

Rasonic迷你洗碗碟機價錢及特色，即睇【下一頁】

洗碗碟機組件

Rasonic座檯式洗碗碟機組件包括排水管、固定安裝配件（入水喉）、水壺、洗碗粉勺子、洗滌塊試用裝、小件載物籃。而主機內亦有雙層碗筷籃、三層濾網及噴水臂。

操作方法

這部洗碗碟機操作方便，加入清水後，放入洗碗粉或洗滌塊，選擇指定的清洗程序後，便可放入已基本清理廚餘及醬汁的餐具。操作詳情如下：

點擊大圖即睇操作方法：

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1. 插入排水管

在主機背後插入排水管，把排水管尾部連接到鋅盤，當完成清洗過程後，污糟水會經排水管排出。

2. 注入5公升水

這洗碗碟機有2種安裝法，一種是插入水喉，另一種是手動加水，用家不用駁注水喉都可洗碗。

如手動加水，可打開機頂加水蓋，加出入5升水，直至指示燈停止閃動即可。

3. 清走食物殘渣及醬汁

把餐具放到洗碗碟機前，先把食物殘渣清理，如有深色醬汁，可沖水或用紙巾抹掉。

4. 把餐具放入機內

把餐具放入洗碗碟機內，上層可放筷子、刀及叉等長形纖幼的餐具，下層盛載籃可變動支架，擺放碗碟及較大的器具。不過注意，擺放時要打側碗碟，有助清洗時能有效清走污垢。

5. 放入洗碗粉或洗滌塊

把洗碗粉或洗滌塊放到機門指定位置，再蓋上機門。

6. 選擇清洗程序

清洗程序包括29、90及120分鐘，視乎用家需要選擇清洗程序。Ricca試用最快的29分鐘清洗程序，每個清洗程序有4步曲：清洗、第一次過水、第二次過水及烘乾。

清洗時，洗碗碟機的上下噴嘴可360°旋轉式噴洗，多角度清潔洗碗機內的碗碟，而約70°C高溫清洗功能更能有助分解油脂及污垢。因此，當清洗後排出污水時，大家要注意，避免燙傷。

進入烘乾模式大約３分鐘，機內下層的碗碟已經沒有水氣，暖笠笠，亦沒有油膩的質感；上層的筷子、刀及叉仍有一點水氣，相信烘乾多一會也會變得乾爽了！

7. 中途加入餐具

清洗過程期間如果有碗筷遺漏，也可在輕觸式控制鍵按暫停，非常方便。

8. 清潔過濾網

Rasonic洗碗碟機設有通風換氣功能，清洗完畢後自動開啟換氣功能防止積存異味。而3重過濾網亦有效過濾食物殘渣，並阻隔食物殘渣回流，清潔方便，安全衛生，不用再擔心餐具存放會存積異味。

有獎遊戲

以後飯後用它洗碗，便可節省很多時間！如果想得到這部Rasonic座檯式洗碗碟機，大家留意12月12日TOPick Facebook的影片，參加有獎遊戲，有機會獲得Rasonic座檯式洗碗碟機（型號：RDW-J6P）一份（價值：$2980），名額4位。

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責任編緝：王芷瑩