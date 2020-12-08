【防疫措施】林鄭月娥宣布食肆晚上6時後禁堂食　關閉健身中心及體育處所等

▲ 林鄭月娥宣布，將禁止食肆6時後堂食，其他處所如健身中心、體育處所、美容及按摩院亦要關閉。

本港第4波新冠肺炎疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥表示，宣布政府會收緊防疫措施，包括公務員會盡量在家工作，會維持緊急和必須服務，又強烈呼籲私人機構實施在家工作；另外亦會禁止食肆6時後堂食，其他處所如健身中心、體育處所、美容及按摩院亦要關閉。

林鄭月娥指，過去防疫措施希望遏制人流減少社交接觸，惟今次預期效果沒有如上一波好，從八達通出行數據反映，即使推出嚴厲措施，但沒有回到7月時高峰的跌勢，仍有不少人出外，特別是成人和長者。

她又指，即使已經停課，家長仍會在周末帶小朋友出外，有見及此政府會採取更嚴厲措施，目的是減少社區人流，強調不是部分處所防疫措施做得不好而關閉。

林鄭月娥表示，11月下旬疫情出現反彈，即使上周已公布多項嚴厲的防疫措施，亦加強多個檢測工作，但由於病毒有潛伏期，措施未必即時有效，但觀乎過去數日的發展令人擔憂。

她續稱，過去一周錄得661宗個案，而一周內有3日數字超過100宗，逼近第三波疫情的高位，比上一波疫情「有過之而無不及」，個案遍布全港18區，連離島都有19宗個案，亦涉及多個群組，而源頭不明個案佔三分一，顯示社區有不少隱形患者。她又提到，新一波疫情的重症病人不再限於年長病人，而重症病人有年輕化趨勢令人擔心。

消息指，行政會議今日（8日）討論恢復7月時最嚴厲的防疫措施，晚市６時後禁堂食時間，以大幅減少市面人流，同時亦考慮關閉一些高風險處所。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙