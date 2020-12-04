駱惠寧：特區必須認同和遵守憲法 堅持愛國者治港

▲ 中聯辦主任駱惠寧今表示，《憲法》和《基本法》共同構成香港特區的憲制秩序，香港特區必須認同和遵從憲法。（政制及內地事務局Facebook截圖）

中聯辦主任駱惠寧今表示，《憲法》和《基本法》共同構成香港特區的憲制秩序，香港特區必須認同和遵從憲法，他又指，特區要堅持愛國者治港，才能有長遠的穩定和發展。

駱惠寧今在「國家憲法日」網上座談會上表示，基本法的各種規定，要放在憲制框架內理解，並得到全面貫徹執行，香港社會要認同和尊重，憲法和基本法共同構成特區的憲制基礎，才能破解近年一國兩制面對的新挑戰。他強調，只有在憲法和基本法共同保障下，香港的高度自治才能得以實行，香港的法治精神才能得以繼續，香港的繁榮程度才能得以長期保持。

他又在會上指出，香港特區要堅持愛國者治港，稱近年有部分特區公職人員公開宣揚港獨，與愛國者治港的憲制要求相違背，而早前人大常委會就立法會議員資格問題作出的決定，進一步劃清愛國者治港的底線要求和政治規矩。他稱，特區政府和公職人員應帶頭開展憲法教育宣傳，推動憲法在特區全面貫徹落實。

駱惠寧又指，憲法有維護國家安全的重要功能，特區要維護國家安全，強調沒有國家安全就沒有一國兩制和香港的繁榮穩定。他說，《香港國安法》的實施，填補了香港長期以來的法律漏洞，亦令香港社會「由亂轉治」。

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記者：尹樓霖