【讓座爭議】經痛女生被大叔拍大腿逼讓座　事主：年輕人不配坐博愛座？

▲ 一名女生因為經痛坐在博愛座，期間被大叔拍大腿逼讓座。

讓座爭議不時發生，部份人更認為「關愛座」只有長者才有資格坐。近日台灣一名年輕女子乘搭捷運時，因為經痛坐在「博愛座」（香港稱為「關愛座」），期間被一位大叔拍大腿叫她起來讓座。當她表明自己正值生理期後，對方冷言相待，滿不在乎。當被逼讓座後，除了感到氣憤，她還因被拍大腿而感到噁心。事後她在網上發文大吐苦水，並問「年輕人不配坐博愛座？」

事主在facebook群組「爆怨公社」發文表示，昨日（3日）坐捷運，一上車就坐在博愛座，不過中途被大叔逼讓座。大叔拍她大腿，對她說：「你起來一下」。她形容，自己一臉懵地站起來，滿頭問號，隨即就有一位「看起來年紀並沒有很大的阿姨坐下了」。

於是，事主問大叔：「我生理期不能坐博愛座嗎？」惟對方頭也不回地答道：「你不用跟我講。」事主應道，若自己「沒有不舒服都會讓座的」。

▲ 事主站起來後，隨即有一名較年長女子坐在博愛座上。（圖片來源：facebook群組「爆怨公社」）

從她上載的相片可見，被逼讓座後，博愛座有一位帶著手杖的中年女士坐下去。大叔則背向事主站立，並握著扶手。事主對大叔的行為感到氣憤和不解。她表示，被男性隨碰她大腿，就很噁心；而且大叔完全不講道理，是「為老不尊」。她發文質問是否年輕人不配坐博愛座，身體不適也沒資格坐博愛座？她不禁問：「這年頭沒有斷手斷腿不能坐博愛座了對嗎？」同時，她又歎謂：「不准人有隱疾就是了」。

網民：有些人外表看不出不能久站

不少網民也不齒大叔的行為，有人認為他沒有禮貌，如果真的有需要讓座，「口頭說一下就好了」。也有人直言大叔的行為令人不好受，「他的回覆好像一切事情與他無關，或是你在無病呻吟的感覺，根本沒正視自己的作為，也毫無同理心。」

另有人指相片中「年紀沒很大的阿姨」帶著手杖，「也許腳不好」，但大叔的肢體行為並不可取。甚至有人認為未經同意拍大腿，事主可以直接告他性騷擾。

也有人解釋「博愛座」設立的原意：

『博愛座』的原意，是要優先讓『比較需要的人坐』！而不是只有老弱婦孺才能坐！有些人外表看不出來，但其實卻是有，不能久站的需求的！『博愛座』應該是，大家都能坐，等真正需要坐的人出現了，再讓座就好了！

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責任編輯：羅嘉欣