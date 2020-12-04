警拘3名有三合會背景男子　涉非法禁錮傷人及盜竊

▲ 警方拘捕3名男子，涉嫌非法禁錮、傷人及盜竊。（曾秋文攝）

警方拘捕3名有三合會背景男子，年齡16至37歲，涉嫌非法禁錮、傷人及盜竊。

警方新界南總區反三合會行動組庾博瀚總督察表示，早前接獲一名16歲少年報案，指早前基於好奇及一時貪玩加入一個黑社會，成為組織一份子，但其後事主經深思熟慮後決定脫離黑社會，並開始疏遠組織的疑犯。疑犯於11月15日下午借故邀約受害人到沙田顯徑港鐵站見面，當受害人到達後隨即有數人出現，將他包圍並不讓其離開。

受害人擔心對方對他不利，於是聽從指示乘搭港鐵到其中一名疑犯位於天水圍住所，抵達後疑犯將受害人禁錮，並作出多番毆打，令其身體多處受傷，期間更有疑犯用生果刀鎅傷受害人的左上臂，導致2厘米傷痕，需縫兩針，其中一名疑犯更在受害人的銀包中偷取500元現金，在禁錮數小時後將受害人釋放，受害人向家人講述後決定報警求助。



新界南總區刑事部聯同沙田警區人員在過去2日拘捕3名男子，年齡介乎16至37歲，全部報稱無業，均有黑社會背景，涉嫌非法禁錮、傷人及盜竊，現正被扣留調查，行動仍然繼續，警方不排除再有人被捕。

庾博瀚指出，警方對涉及黑社會案件事高度重視，尤其涉及青少年欺凌事件，採取零容忍態度，有關罪行均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年。

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記者：曾秋文