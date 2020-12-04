【經典歌】王嘉爾翻唱張學友《分手總要在雨天》　口音扮外國人被批不尊重原唱【有片】

▲ 王嘉爾翻唱張學友經典歌不打歌名被批不尊重。

在韓國以男團GOT7出道的香港成員王嘉爾（Jackson），近年在內地撈得風山水起。近日，王嘉爾就上載翻唱歌大展歌喉，獲一眾內地粉絲大讚好聽，不過另就有網民不大受落，更指出他的兩大罪狀！

【狂迷起底】GOT7王嘉爾被爆住所地址 Jackson質問粉絲：是你發出去嗎？

▲ 王嘉爾翻唱張學友經典金曲。（影片截圖）

翻唱不尊重原唱

Jackson在YouTube上載翻唱歌，名為「《一路上有你》粤語版」，但其實原曲正是由歌神張學友演唱的《分手總要在雨天》，而且《分手總要在雨天》較《一路上有你》早發行，故網民便狠批他不尊重原唱者。

此外，Jackson作為土生土長的香港人，但他在唱廣東話歌時口音不純正，引來網民笑指他的口音像是《獎門人》估歌仔遊戲的外國人口音，或譚仔姐姐的鄉音。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

更有不少網民指：「好多懶音」、「平時聽佢講廣東話又正正常常，但點解唱廣東歌又咁怪，以一個係母語係廣東話嘅人嚟講唔應該唱都咁」、「好似外省人唱廣東話」等。

而且，Jackson於去年曾回港為鄭秀文的演唱會任嘉賓，亦曾到由Do者主持的電台節目《口水多過浪花》及綜藝《Do姐有問題》作客。他在節目中的廣東話口音純正，難怪令網民質疑他在唱歌時的獨有口音及唱腔，令人聽得不自然亦不舒服。

▲ 王嘉爾去年曾為Do姐的節目任嘉賓。（Instagram圖片）

【護旗手】王嘉爾遇粉絲用韓文打招呼 Jackson英文回應：我是中國人

多次失誤引罵戰

Jackson在出道前是香港的劍擊隊代表成員，在韓國受訓出道後，他常以「香港人」的身份自居。之後，他慢慢把發展重心移向內地，便改口以「中國人」自稱，並不時有言論引起網民罵戰。

他曾因把愛字寫作簡體，當有人問到為何不以繁體書寫時，他就回應指「據我知是這樣寫的」，引起中港粉絲爭執。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，Jackson自在內地發展起就有強烈的愛國情感，不但在微博發表「我是護旗手」宣言外，更曾在直播節目中大叫「China」。

但他卻曾因自稱為「China man」（此詞帶有歧視之意）被狙擊，而中國人的正確英文應為「Chinese」。