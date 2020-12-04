【崩潰育兒】百厭姊弟拿Hermès唇膏亂畫　媽媽小睡醒來崩潰：LV手袋也遭殃

▲ 百厭姊弟用名牌唇膏亂畫。

不少媽媽的經驗分享，當發現小朋友很安靜時，往往就是「出事」之際。台灣一名媽媽近日在社交網站發文並上載照片，分享孩子們的百厭行為，原來兩名小孩趁媽媽睡覺時，將家裡變成「名牌唇膏命案現場」，連媽媽的名牌手袋也遭殃，令她非常忿怒。

台灣一名兩孩媽媽近日在facebook群組「爆怨公社」發文，她表示，自己在照顧孩子時不小心睡著，起來時就看到驚嚇的一幕。從她上載的照片可見，大女和細仔不但臉和雙手，連衣服都被染成紅色，原來兩姊弟竟把媽媽的Hermès唇膏當顏色筆用，到處亂塗，家中的地板也充滿痕跡。

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名牌唇膏手袋被毀

媽媽表示，這支貴價「顏色筆」她買回來後都捨不得用，至今一次都未用過，現在卻整支不見。而更令她崩潰的是，連她的LV手袋也遭殃，袋內滿滿都是塗鴉。

火到不行，先揍一頓再說。原來這種事也會發生在我的身上。

帖文引來大批網民熱論，不少網民笑言，「小孩安靜準沒好事」、「這種看到真的會瘋掉」、「所以買了就要用，不然別人幫你用」、「我已渡過那段時期了，我告訴自己是自己生的」、「媽媽需要一個保險箱放護膚品和化妝品」。

有網民亦分享自己小時候的淘氣事件，例如把爸爸的鞋油塗滿整面牆，「我爸說醒來看到牆壁全黑的快暈倒」，有網民甚至趁爸媽睡覺時偷剪他們的頭髮，「爸媽來不及揍我就衝去照鏡子」。

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責任編輯：王明芳