  • 18°C
香港時間 : 20201204日 (週五) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【崩潰育兒】百厭姊弟拿Hermès唇膏亂畫　媽媽小睡醒來崩潰：LV手袋也遭殃

育兒經 12:16 2020/12/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

百厭姊弟用名牌唇膏亂畫。

不少媽媽的經驗分享，當發現小朋友很安靜時，往往就是「出事」之際。台灣一名媽媽近日在社交網站發文並上載照片，分享孩子們的百厭行為，原來兩名小孩趁媽媽睡覺時，將家裡變成「名牌唇膏命案現場」，連媽媽的名牌手袋也遭殃，令她非常忿怒。

台灣一名兩孩媽媽近日在facebook群組「爆怨公社」發文，她表示，自己在照顧孩子時不小心睡著，起來時就看到驚嚇的一幕。從她上載的照片可見，大女和細仔不但臉和雙手，連衣服都被染成紅色，原來兩姊弟竟把媽媽的Hermès唇膏當顏色筆用，到處亂塗，家中的地板也充滿痕跡。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

名牌唇膏手袋被毀

媽媽表示，這支貴價「顏色筆」她買回來後都捨不得用，至今一次都未用過，現在卻整支不見。而更令她崩潰的是，連她的LV手袋也遭殃，袋內滿滿都是塗鴉。

火到不行，先揍一頓再說。原來這種事也會發生在我的身上。

帖文引來大批網民熱論，不少網民笑言，「小孩安靜準沒好事」、「這種看到真的會瘋掉」、「所以買了就要用，不然別人幫你用」、「我已渡過那段時期了，我告訴自己是自己生的」、「媽媽需要一個保險箱放護膚品和化妝品」。

有網民亦分享自己小時候的淘氣事件，例如把爸爸的鞋油塗滿整面牆，「我爸說醒來看到牆壁全黑的快暈倒」，有網民甚至趁爸媽睡覺時偷剪他們的頭髮，「爸媽來不及揍我就衝去照鏡子」。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【教養之道】「書迷」仔女讀傳統名校男女拔　藥劑師媽媽免催谷3大育兒法
18:38 2020/10/22
【教養之道】「書迷」仔女讀傳統名校男女拔　藥劑師媽媽免催谷3大育兒法
【珍惜相處】大仔剛升小一不想錯過兩兒成長　90後售貨員靚媽轉行做紮肚師
19:23 2020/11/20
【珍惜相處】大仔剛升小一不想錯過兩兒成長　90後售貨員靚媽轉行做紮肚師
【育兒心得】職業治療師媽媽教4款居家親子遊戲　增視知覺技能提升學習自理能力
17:20 2020/11/24
【育兒心得】職業治療師媽媽教4款居家親子遊戲　增視知覺技能提升學習自理能力
爸媽心聲 育兒心得 網絡熱話 家庭教育 家庭關係

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
10:14 2020/12/03
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車
16:28 2020/12/02
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車