【恐怖媽媽】兒子遭控制狂母禁錮家中28年　慘變無法溝通走路牙齒掉光

▲ 瑞典一名70歲母親禁錮兒子在家長達28年。

父母對孩子過度保護反而害了孩子，適時放手才是上策。瑞典一名7旬母親禁錮兒子在家長達28年，近日被親友揭發事件，現年41歲的兒子因長期遭禁錮，除了失去溝通能力、不會走路外，身上還有多處傷痕，牙齒幾乎掉光。老婦被警方拘捕，目前正了解她禁錮兒子的動機。

據英國《都市報》（Metro）報道，上周日11月29日瑞典警方接獲舉報，在一個住宅單位內發現一名營養不良的41歲男子，初步調查發現其70歲的母親28年來一直禁錮兒子。發現該男子的女親戚指，20多年來都沒見過男子，問及老婦有關她兒子的事情，她只敷衍帶過，因此早已察覺有異。

親戚趁老婦外出救人

於是女親戚等待時機，趁老婦外出到醫院時上門查看，母子居住的單位傳出一陣腐爛味，她發現男子就躺在地板的毛毯下，而男子認得她。地板覆蓋著排泄物，家中非常老舊且髒亂，她受訪時指「我很震驚，很傷心」，但同時為找到了男子感到放心。

我一直等了20年，因為我發現她完全控制了兒子的生活，但我從未想像是如此嚴重。

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她感恩男子終於得到幫助，並且得以正常地生存下去。男子被發現時幾乎沒有牙齒，而且滿身傷痕並生瘡，語言能力也不合格。斯德哥爾摩（Stockholm）檢察官Emma Olsson證實，男子目前正在醫院接受治療。

兒子12歲起長期禁錮

老婦被控自兒子12歲起，就把他禁錮在家。消息人士告訴瑞典媒體，老婦早年失去另一個孩子後，決定將兒子長年禁錮，不過警方尚未證實這一點。斯德哥爾摩警方發言人Ola Osterling說，70歲的母親涉嫌非法剝奪他人自由，以及造成嚴重的身體傷害，據知老婦否認指控。

母子的鄰居受訪時指，老婦經常停下來與他們聊天，但當他們追問她的兒子時，她只會說兒子很好。他們表示母子居住的單位處於破舊狀態，窗戶上出現的一支蠟燭已擺放了30年。

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責任編輯︰王明芳