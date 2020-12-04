【使徒行者3】九指強手下原是太子鐘錶富家女　朱紫嬈曾跟黃曉明傳緋聞

▲ 朱紫嬈出道已十年。

TVB台慶劇《使徒行者3》正在熱播，當中有不少星級陣容客串演出，早前一集講幫會崇聯社選龍頭，浩洋（張振朗飾）與九指強（冼灝英飾）明爭暗鬥，其中九指強手下「彈弓」，演出者原來是歌手朱紫嬈（Khloe），貴為太子鐘錶珠寶太子女的Khloe，入行更已有十年。

朱紫嬈在《使徒行者3》演的「彈弓」，雖然在選坐館一集沒有對白，但卻為網民所認得。

▲ 朱紫嬈（後）雖只過鏡，但仍為網民認得。（影片截圖）

家底厚跟家人住豪宅

入行十年的Khloe，父母是太子鐘錶執行董事朱繼陶及朱鄧麗萍，其舅父則是太子鐘錶主席鄧鉅明，據知Khloe跟家人居於豪宅君臨天下，背景雄厚。

朱紫嬈自小喜歡唱歌和表演，約十年前由已故音樂人黎小田帶入行，並簽約金牌經理人黃柏高旗下，入行記招得到不少歌手力撐。Khloe曾跟蘇永康合唱《當我愛上了你之後》，曾是熱門K歌。

▲ 朱紫嬈跟劇中冼灝英等演員成為好友。（取自IG）

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另外，Khloe出道不久，曾跟黃曉明傳出緋聞，但自男方公開跟Angelababy拍拖，緋聞亦無疾而終。

12年，Khloe跟大馬女星林明禎姐姐林詩枝（Brandy）合作拍攝電影《魕》，其後二人被攝到在沙灘激吻，Khloe又為Brandy搽太陽油，疑似有She She關係。

▲ Khloe曾跟林詩枝合作拍攝電影《魕》。

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自資出碟唱歌

雖然家人從事鐘錶行生意，Khloe曾接受《經濟日報》訪問，表示自己不是富二代，父母亦從沒希望她繼承事業。

她當時稱：「「父母對我的要求很簡單，只要完成學業，找到正當工作，其他的均給予自由度。以前媽媽不支持我唱歌，現在會給我提意見，沒有再給我壓力，所以我也很放心。」

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近年朱紫嬈主要自資出碟，早前推出新歌《花‧醉》唱出入行十年心聲，她亦曾受訪指開始跟朋友合資做泰國地產生意，同時繼續拍劇唱歌，尋求不同發展。