死因裁判官翻看閉路電視片段發現關鍵片段　相信黑影墮下為周梓樂

▲ 周梓樂父親周德明今續到死因裁決法院應訊。（王仁昌攝）

科大學生周梓樂死因研訊今（4日）續訊。早前有警員供稱廣明苑的閉路電視沒有拍攝到事發停車場，惟死因裁判官昨指有拍攝到關鍵影像。該關鍵片段今於庭上播放，拍攝到停車場的外圍有一個黑影垂直墮下。死因裁判官指相信該黑影即為死者，又指另有閉路電視拍攝到當晚救護車抵達及離場，惟時間與救護員證供不符，遂將消防處處長列為與研訊有利害關係人士；研訊押後至12月8日續。

死因裁判官昨提到，廣明苑有閉路電視鏡頭拍攝到關鍵影像，惟索取閉路電視的警員早前供稱鏡頭沒有拍攝到事發停車場。死因裁判官今指，已向警方發出指示，索取尚德邨停車場周遭屋苑的閉路電視片段，及就閉路電視鏡頭整作地圖。裁判官表示希望附近屋苑配合提供協助。

死因裁判官又指，翻看過另一段在停車場外拍攝到救護車A334抵達及離場的閉路電視片段，發現片段顯示時間似乎與救護員證供不符。死因裁判官將消防處處長列為與研訊有利害關係人士，指已經發信消防處。

死因裁判官續指，考慮到研訊備受公眾關注，為釋除公眾疑慮，遂於庭上播放昨日提及的關鍵片段。庭上播放廣新閣地面的閉路電視鏡頭，片段拍攝到事發停車場地下至2樓的外圍，並拍攝到有一個黑影垂直墮下。

死因裁判官指，相信該黑影即為研訊死者，並押後研訊至下星期二（12月8日）再訊，期間以待校正片段時間，及警方調查墜地時間、位置及當時附近人士。

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記者：王仁昌