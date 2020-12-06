【同甘共苦】陳志忠與女友計劃結婚生小孩　「賈名媛」邱芷微考慮接受生物製劑治療

▲ 陳志忠於抗癌路上跟女友感情昇華。

今年對於在《愛‧回家之開心速遞》演「賈名媛」的邱芷微，以及其男友陳志忠來說是挑戰重重的一年！邱芷微受類風濕關節炎折磨，同時男友陳志忠確診胃癌。

在不幸之中大幸是，攜手面對逆境，令二人感情更勝從前，邱芷微說：「以前只顧著工作，現在會著重跟男友的心靈交流。」陳志忠於抗癌路上亦有所領悟，學懂放下不必要的執念。

二人相愛6年，以結婚為目標的邱芷微及陳志忠均喜歡小朋友，為此陳志忠計劃冷藏精子，邱芷微亦希望醫好病患，為將來當媽做準備。

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▲ 邱芷微跟男友陳志忠患難見真情。（湯炳強攝）

邱芷微陳志忠一見鍾情

邱芷微與男友陳志忠拍拖6年，可是今年二人同被病魔纏上，早前二人齊齊接受TOPick訪問，談到相識經過，二人當年於武術界活動上邂逅，當時邱芷微擔任活動司儀，陳志忠為表演嘉賓之一。

說到對方的吸引之處，邱芷微說：「我好喜歡看他打功夫，覺得很有型及充滿動力。」在旁的陳志忠即說：「我覺得她的笑容很吸引，望到她就感覺開心。」

▲ 邱芷微因為拍攝《愛‧回家》而為人認識。（電視截圖）

籌劃將來盼做爸媽

拍拖3年，兩人已視對方為結婚對象，故陳志忠早年決定創業，希望在更優厚經濟條件下建立家庭。

他說：「純粹靠教功夫及拍劇賺錢不多，我想將來生活好一點甚或生育孩子，所以幾年前決定創業，包括開拳館、賣健康食品以及近年開演藝學校，為將來組織家庭的目標鋪路。由於我們想生小朋友，養一個小孩的花費不菲，所以財玫方面要更穩固。」

兩口子同樣喜愛小朋友，近一年邱芷微於演藝學校從事教班工作，跟小朋友相處令她從中學習：「發覺跟小朋友溝通不容易，我會向家長多點了解，她們亦會分享育兒心得。」

▲ 邱芷微跟陳志忠一起創立演藝學校。（取自Facebook）

至於陳志忠喜歡教小朋友學功夫，有著傳承的意義：「我可以看著他們長大，可以自己的人生經歷及知識灌輸給他們，某程度上為下一代作出貢獻，加上中國功夫有師徒制，大家不但是師徒，有近乎親人之閞係。」

由於陳志忠稍後要接受一年化療，而藥物會影響精子活躍度，為了將來生育作準備，陳志忠決定冷藏精子：「我會先行冷藏精子，以免將來後悔。」

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感受母愛偉大

患有類風濕關節炎的邱芷微擔心將來懷孕風險高，除靠服食中藥及針炙治理，亦會好好調理身子。

她說：「諮詢了專業醫生意見，建議先調理好身體，待復發機會減少才考慮生育，因為懷孕期間若發病的話，服食藥物會影響胎兒。我若懷孕的話，會相比其他孕婦辛苦，懷孕至第16周時更要監測著胎兒的心跳，如果胎兒心跳持續弱的話，要戴著心臟起博器。」

雖然未為人母，但考慮生育的邱芷微已感覺到媽媽的偉大：「媽媽曾說過當年懷我時擔憂了足足10個月，出生後又要繼續擔心，何況我患有這個病，不但止懷胎10月時會擔心，坐月期間又怕會病發。」

▲ 邱芷微要接受針灸治療。

相互扶持患難見真情

為醫好此病，邱芷微考慮接受生物製劑的治療法：「醫生說並非任何體質也適合此治療，某些嚴重患者都只是減輕一半病情，所以我稍後會再驗血及照肺，看看是否合適接受治療。」

邱芷微跟男友陳志忠相互扶持，二人可說患難見真情，陳志忠說：「今次可說是死過翻生，早前接受的並非一個小手術，期間可以出現意外或引發併發症。」

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▲ 邱芷微積極抗病。（湯炳強攝）

曾於生死邊緣徘徊的陳志忠，現在學會不再執著：「對人生的看法改變了，做人不需要那麼執著，以前很著緊工作以及完成訂下的目標，給予自己好大壓力，現在明白很多事情並非自己所能控制。倒不如放下執著、順其自然，努力過好每一天更重要。」

至於邱芷微亦學懂要好好經營關係，「以前只看重事業，傾談的只是工作的事宜，我們欠缺心靈上的交流，而這場病令大家的步伐減慢，多了時間去心靈交流，加深對彼此的認識。」

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場地：星元素演藝學校

記者：游艾維