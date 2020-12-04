  • 18°C
香港時間 : 20201204日 (週五) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林鄭：維護國家安全是一國兩制不能觸碰底線 香港有責任維護國家安全

政治 12:45 2020/12/04

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

特首林鄭月娥表示，維護國家主權、安全及發展利益，是國家頭等大事。（政務及內地事務局Facebook截圖）

特首林鄭月娥今表示，維護國家主權、安全及發展利益，是國家頭等大事，亦是一國兩制不能觸碰底線。她認為，國家不安全，市民生活無從保障，難言發展，國家安全是中央政府事權，但香港亦有明確維護國家安全的責任。

林鄭月娥在「國家憲法日」座談會上表示，「國有國法，家有家規」，香港回歸23年來，社會對憲法及基本法認識仍有不足，別有用心人士扭曲中央和香港關係，將一國及兩制對立，令香港社會出現不少爭拗、矛盾和對立，更將人大常委會由憲制層面處理立法會真空期及議員資格問題，誣衊為干預香港事務。

她強調，《憲法》和《基本法》共同構成特區的憲制秩序，因此施政報告指出，急切要做的事是特區憲制秩序及政治體制，正本清源及撥亂反正。她又認為，要加強對公職人員、教師，以及年青人進行《憲法》和《基本法》的宣傳和教育，

林鄭月娥又指，自去年6月開始，香港社會經歷不少挑戰，加上外部勢力干預，對香港的社會安全和經濟造成破壞，對國家安全構成威脅，認為全國人大制訂並在港實施的《香港國安法》，不但保持香港社會的繁榮穩定，亦為特區的經濟發展創造新機遇。但遺憾的是，香港和國際社會有部分人士對《香港國安法》存有誤解，別有用心的人趁機進行炒作，因此特區政府要加強國安法的宣傳教育，讓年輕一代更了解和遵守法律，履行維護國家安全的義務，確保一國兩制行穩致遠。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

相關文章

張建宗︰司法機構對設立量刑委員會有保留　量刑是法院職能
18:36 2020/12/02
張建宗︰司法機構對設立量刑委員會有保留　量刑是法院職能
中學概覽出爐國安教育首列學校「關鍵項目」　至少9校明年停辦初中通識科或改名
今日 00:00
中學概覽出爐國安教育首列學校「關鍵項目」　至少9校明年停辦初中通識科或改名
駱惠寧：特區必須認同和遵守憲法 堅持愛國者治港
今日 12:09
駱惠寧：特區必須認同和遵守憲法 堅持愛國者治港
港區國安法 基本法 一國兩制 林鄭月娥

最高瀏覽

【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
13:54 2020/12/02
【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
10:14 2020/12/03
【洗米華情人】Mandy去年為周焯華誕孻女　稱與洗米華關係仍如家人
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車
16:28 2020/12/02
【劏房情侶】任職iBank與女友$4200合租百呎劏房　慳家情侶親自裝修盼儲錢上車