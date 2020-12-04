【求子辛酸】人工受孕屢敗屢試遭嘲「被子宮綁架」　50歲鍾麗緹反擊︰是我很喜歡孩子

▲ 50歲鍾麗緹自4年前下嫁年輕38歲的張倫碩後，一直努力求子，但卻遭網民冷嘲熱諷。

現年50歲的美魔女鍾麗緹（Christy），一直渴望為第3任丈夫、38歲大陸演員張倫碩誕子，2016年結婚後，鍾麗緹一直努力備孕，曾在微博表明有做試管嬰兒，但至今仍未成功，還遭網民嘲諷「被子宮綁架」。鍾麗緹最近上節目表示對網民言論感到難受，並反擊︰

為甚麼你們不覺得是我本人很喜歡孩子？都看到我有3個孩子！

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鍾麗緹近日在內地節目《送一百位女孩回家》中坦言，從小都大已經習慣被別人談論，有時候都當這些言論為娛樂，但有些網民的說話特別刻薄，尤其是「子宮綁架論」，令她相當難受。

有一次他們說我『被子宮綁架了』！去年不是特別想要孩子嗎？然後他們說我發胖、打甚麼針之類，被我的子宮綁住，我覺得太恐怖了！

▲ 鍾麗緹於2016年改嫁張倫碩，3個女兒都改姓張。（微博圖片）

鍾麗緹渴望為愛人誕小孩

她反擊指自己一直都很喜歡小朋友，否則都不會誕下了3個孩子，「跟我愛的人要一個小孩，不是很正常嗎？」

其後鍾麗緹在微博出帖文回應指，常被網民嘲諷高齡求子，「被我老公和子宮綁架了」，再重申自己喜歡小朋友，只希望為愛人孕育愛的結晶，並強調自己仍有漫長人生；至於生育問題，則仍有很多可能性。

女性的生育自由不應該由別人決定，所以我想說︰我的未來還很長，我們也可以接受女性關於人生的更多可能性。

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承認曾做試管嬰兒

年屆半百鍾麗緹曾在微博撰文承認曾做試管嬰兒，深感為人母親真的不容易，「那種起伏的心情可能只有經歷過的人才明白。」她又表示，一直有聽從醫生指示調理身體備孕，希望外界給予她空間，「我在為做一個媽媽而努力。」

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歷3段婚姻 3女兒改姓張

年屆半百的鍾麗緹經歷過三段婚姻，1998年下嫁外籍丈夫Glen Ross，育有現年22歲的女兒Yasmine，可惜婚姻只維持4年。2003年，鍾麗緹改嫁台灣音樂製作人嚴錚，再誕兩女Jaden和Cayla，現分別12歲和10歲，惟至2011年離婚。

鍾麗緹未有因兩次婚姻失敗，而對婚姻失去信心。她拍攝內地真人騷《如果愛》時，與比她小12年的張倫碩擦出愛火，2016年姊弟戀開花結果，張倫碩成為鍾麗緹的第3任丈夫，其後鍾麗緹為3個女兒都改姓張，變成張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）和張凱琳（Cayla）。

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責任編輯︰林綺玲