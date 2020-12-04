【酒後駕駛】21歲女護士遭醉駕無牌男撞傷命危　母棄做脊椎手術寧留醫藥費救女

▲ 21歲女護士遭醉駕無牌男撞傷命危，母親棄做脊椎手術寧留醫藥費救女。

酒後駕駛，害己害人！台灣日前發生一宗私家車與電單車的車禍，當中20歲無牌兼醉駕男子疑遇閃光紅燈交通燈沒有禮讓，直接撞飛當時下班後騎電單車回家的21歲鍾姓女護士。女護士傷勢嚴重送往醫院急救，有生命危險。而女護士的母親知道女兒需使用一項近10萬元的治療，決定放棄自己一星期後的脊椎手術，將全部錢留下救女兒。

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綜合台媒報道，鍾女原本於凌晨下班後打算回家喝母親煮的愛心雞湯，豈料騎電單車回家時，在一個路口被一名無牌兼酒後駕駛的男子撞飛。女護士傷勢嚴重，手腳骨折、頭部重創，一度無生命跡象，被送往醫院急救，目前仍在ICU觀察治療中，昏迷指數3。

▲ 媽媽決定放棄自己的手術，留起所有錢救女。

該院為保護患者腦部，決定採用需自費10萬元台幣的低溫療法。但由於鍾護士家境不富裕，家中沒有經濟支柱，鍾護士的媽媽擔心無法負擔醫療費，便決定犧牲自己，將原定8日開刀的脊椎手術取消，承受著不開刀會影響下半身活動的風險，留下所有錢救女兒，希望愛女能回到她身邊。

醫院得知鍾護士的家庭狀況後，派人到鍾家關心，並安慰不要擔心醫療費用問題，考慮到鍾護士為醫院員工，工作表現優秀，部份費用將由醫院負擔。

院內同仁難過不已，目前將全力救命外，也將透過同仁寫的卡片，替鐘姓護理師集氣，盼她能夠早日清醒。

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責任編輯：羅嘉欣