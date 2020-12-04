【幸福婆媳】絕世好奶奶陪捱過產前產後抑鬱　新抱細數6大優點︰我第二個媽媽

▲ 有名台灣新抱大讚奶奶，細數6大優點。

婆媳關係是雙向。有名台灣新抱大讚奶奶，幫忙湊孫做家務，又陪伴她捱過產前產後抑鬱，細數6大優點，感謝視她如女兒般愛錫。新抱不時報答奶奶，包括送贈名牌袋、一起看歌劇，希望給奶奶最好的，好好休息享受。

新抱大讚奶奶優點多

該名台灣女網民上周六（11月28日）在facebook群組「爆怨2公社」發帖，帖文附有一張圖片展示Louis Vuitton（LV）紙袋，表示送奶奶名牌是答謝一路以來的付出，並分享了千字文大讚奶奶。現年46歲的奶奶是單親媽媽，於20歲時誕下長子（即事主丈夫），在25歲時誕下次子，親力親為湊大兩兒。至長子結婚，視新抱如女兒般照顧愛錫，樓主亦大讚「奶奶變成我第二個媽」，並細數以下6大優點︰

1. 單親媽身兼父職

一個人很辛苦的把兩個兒子湊大。新抱剛嫁進去時，有天客廳燈泡壞了，原本想叫老公下班回來換，怎料奶奶已經桌子疊著椅子，踩上去換燈泡。

我當下眼眶就紅了！在我們家我爸總說這是男人的工作，但老公是單親，婆婆（奶奶）總是一個人，所以很多事情她是身兼父職。

2. 一手包辦家務煮飯

新抱不用做家務、不用煮飯，奶奶每天問想吃甚麼就煮給她吃，著新抱放工回家要好好休息，但其實奶奶自己也是剛放工。此外，新抱懷孕半夜肚子餓，奶奶也會細心準備宵夜。

3. 照顧懷孕新抱幫忙湊孫

奶奶會安慰孕期發胖的新抱，說變胖沒關係，生完再瘦就好。樓主亦分享生BB後感動的一幕︰

第一胎生孩子時，她也與老公在外焦急等待，看到我推出來時，跟我說辛苦了好好休息。

產後媽媽湊B很勞累，奶奶幫忙訓練BB睡過夜，2個孩子都在2個多月大時就能自己睡過夜，令新抱可以好好休息。

4. 陪伴捱過產前產後抑鬱

樓主懷第二胎時家裡貓咪過世，半夜天天抱著愛貓的窩在哭，產前抑鬱愈來愈嚴重，後來奶奶剛好看到了兩隻流浪貓BB，決定領養，希望新抱開心。

產前憂鬱產後憂鬱她都陪著我度過，我難過生氣，她總是說︰「沒關係！媽媽都知道！」

5. 充當和事佬助維繫夫妻關係

樓主與老公創業，奶奶無怨地幫忙公司事情至半夜；兩夫妻為工作吵架，奶奶就當和事佬，鼓勵工作累了的他們繼續走下去。此外，在週末幫手照顧孩子，以鼓勵多相處，總說夫妻要好好過二人世界，感情才不會散、能甜蜜下去。

6. 慳自己大方他人

奶奶總說東西可以用就好，不用名牌，不花太多錢，坦言能穿暖能吃飽就好。當她知道新抱懷孕變胖衣服穿不下，第二天立即買了很多衣服讓新抱穿。而樓主很感激奶奶的付出，買了LV名牌送她，以及將帶她去看歌劇。

她是我們最強的後盾與力量，我就是想給妳最好的！46歲的妳也該好好休息享受了！

網民紛紛大讚並感到羨慕，留言包括︰「別人的奶奶不會讓人失望」、「要好好珍惜這份婆媳關係，畢竟好婆婆萬年難遇！」及「有這樣的好婆婆也是要有妳這樣懂感恩的好媳婦」等。

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責任編輯：王明芳