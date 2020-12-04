5天內致電警員87次作滋擾　運輸工廚工認罪判緩刑

▲ （經濟日報資料圖片）

1名警員於今年6月在旺角執勤後，身份在社交媒體曝光，其後遭人致電200次。50歲運輸工人及27歲廚師涉於5天內分別致電警員65次及22次，被控不斷打電話罪。兩人今（4日）於西九龍裁判法院承認控罪。裁判官指兩人行為非常要不得，事主正在執勤，兩人卻藉以個人資料作出滋擾。最終兩人被判監14天，緩刑2年。

被告杜志堂（50歲）及丁桂豪（27歲），分別報稱運輸工人及廚師，兩人各被控1項不斷打電話罪。控罪指，杜於2020年6月5日至8日，丁則於同年5日至9日，分別地不斷打電話，旨在對警員15245造成煩擾。

兩名被告今提堂，均沒有律師代表，兩人承認控罪。

案情指，事主為警員，於2020年6月4日在旺角執勤及清理障礙物，及後事主身份在社交媒體曝光，同夜10時起開始有人打電話給事主，有人打來數秒後掛斷，有人講粗言穢語，有人在電話中作出恐嚇，前後總共有200次致電紀錄。

警方調查後，翻查電訊公司紀錄，發現首被告曾致電事主65次，次被告則致電了事主27次。警誡下，兩人皆作出招認，指一時衝動下犯案。

裁判官判刑時指，兩人行為非常要不得，事主當時正在執勤，兩人卻藉以事主個人資料作出滋擾，最終判處兩人監禁14天，緩刑2年。

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記者：王仁昌