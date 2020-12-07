【食用安全】暖風機使用不當存安全隱患　消防實測10分鐘點燃棉布

▲ 暖風機若使用不當，恐有安全隱患。

天氣轉冷，除了不少市民在家中也會使用暖風機，但若使用不當，恐釀成火災！上海金山消防局近日上載影片，以暖風機進行測試。消防員放置3種不同物件在暖風機上面，結果發現棉布10分鐘後就被燃燒起來。當局藉此提醒民眾，易燃物必須遠離暖風機。

根據金山消防局在微博發布的影片顯示，消防員測試的開暖風機類型是「鹵素電暖器」，開了1分鐘後，暖風機表面溫度已達250°C以上。然後，消防員分別將豬肉、棉布和打火機放在暖風機上面，觀察其變化，結果有以下發現：

豬肉：10分鐘已開始滲出油脂並冒煙，15分鐘已被完全烤熟。

棉布：不足5分鐘已收縮變形，10分鐘後被點燃，亮起火光。

打火機：3分鐘後爆炸，打火機飛彈出來。 ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

金山消防局提醒，使用暖風機時須注意防火安全：

易燃物須遠離暖風機。

不使用暖風機時，要切斷電源，以防短路或負荷過大而引發火災。

消委會安全使用暖風機建議

本港消委會亦提醒市民，切勿購買或使用不符合安全規格（如兩腳插頭）的電暖爐或暖風機。另外，暖風機普遍功率較高，可能達2,500W或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源。使用時亦需注意以下事項：

不應把暖風機放於電源插座下。

除特別設計的型號外，切勿以暖風機烘乾衣物，以免釀成火災。

使用完畢，應從電源插座拔出插頭或關掉電源上的開關掣。

應定期清潔暖風機的隔塵網及出入風口，以免塵埃積聚而增加發生火警的風險。

清潔暖風機之前，必須拔掉插頭，然後等待機身冷卻才開始清潔。

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責任編輯：羅嘉欣