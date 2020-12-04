【紅色炸彈】女高層籌備自己第4次婚禮　打工仔無奈：唔去好唔畀面

▲ 女高層籌備自己第4次婚禮， 打工仔無奈表示，不去上司婚宴就不給面。

香港離婚率一直高企，離婚再婚也漸漸變成平常事。有打工仔日前於討論區發文，指女高層目前正籌備自己的第4次婚禮，5年內已經掟下3次「紅色炸彈」。親友雖然無奈，但均會「畀面出席」。礙於對方是上司身份，打工仔內心無比掙扎，但不得不出席，「唔去好唔畀面。」

一名網民於網上討論區「親子王國」以「同一女高層第三次派紅色炸彈」為題發文，指親友收到一名女高層的請帖，是她在結婚5年內派出第3次的「紅色炸彈」，也是該名女高層的第4段婚姻。親友透露，指女高層育有4名子女，當中3位不同姓氏，而她未有對公司同事得知自己再婚的消息而感到尷尬。雖然打工仔不情願，但礙於對方是上司只好出席，「唔去好唔畀面。」

網民：可以開班授徒！

帖文引來網民熱烈討論，有網民開玩笑指女高層桃花不斷一定有其過人本色，「欣賞高層有本事嫁咁多次」及「嫁完一次又一次，好有市場喎」，大讚「結3次都仲有心情大搞應該嫁得幾好」，更有網民建議女高層開班授徒。

也有網民建議以疫情為由拒絕出席，「為咗公司著想，中咗就返唔到工」。另有網民分享朋友3次結婚的經驗，同樣受到收到3次炸彈，

敬酒時話：「呢間最唔錯，下次再結可以諗返呢間」。而佢真係再離婚，宜家呢個男朋友都拍咗一段日子，久唔久見佢Facebook放閃時，都會諗返起敬酒嗰幕。

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責任編輯︰王明芳